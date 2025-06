Bản tin Hình sự: Tranh chấp ghế ngồi ở quán ăn đêm, một người bị đâm tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 7/6: Vụ thảm án làm 2 người chết tại Huế: Lời khai ban đầu của nghi phạm; Cặp vợ chồng sản xuất, bán ra thị trường hơn 20 tấn cà phê bột giả; Nhận hối lộ một bộ bàn ghế, cựu trưởng công an huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố...

Công an TP Huế điều tra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Xuân Phú (quận Thuận Hóa). Nghi phạm là Phan Văn Phú (SN 1992, trú tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế). Phú cho rằng, thời gian gần đây giữa đối tượng và vợ cũ thường xảy ra mâu thuẫn vì bị ngăn cản thăm, gặp con. Khi gặp gia đình vợ cũ, Phú đã dùng dao tấn công làm 3 người thương vong.

Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra hành vi rửa tiền của 2 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức cắt, ghép hình ảnh nhạy cảm. Hai đối tượng mở 31 tài khoản ngân hàng để cho người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo. Đây là kết quả mở rộng chuyên án về đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bị can Phan Danh Dương Bảo (52 tuổi, trú thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) và Hồ Thụy Bích Dân (47 tuổi, vợ của Bảo) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm cà phê bột. Các đối tượng sử dụng công thức từ 3-9kg hạt cà phê, cùng với đậu nành và các chất phụ gia tạo màu, tạo mùi cho ra 100kg cà phê bột giả. Từ đầu năm 2024 đến nay, cặp vợ chồng này đã sản xuất hơn 20 tấn cà phê bột giả bán ra thị trường nhiều tỉnh.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Tập đoàn FLC, nguồn tin của Tiền Phong được biết, bị cáo Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC cùng hai em gái đã nộp tổng số tiền gần 2.500 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ hậu quả. Thậm chí khắc phục vượt hơn 10 tỷ đồng.

Công an TPHCM tiếp nhận trình báo của nữ sinh viên bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 600 triệu đồng bằng thủ đoạn giả danh cơ quan điều tra. Cụ thể, chị N.T.T (ngụ tại TPHCM) nhận được điện thoại của đối tượng tự xưng là cán bộ Công an TP Hà Nội, thông báo chị đang bị điều tra liên quan đến đường dây rửa tiền, cáo buộc có hành vi bán thông tin cá nhân và nhận 10% hoa hồng từ số tiền phi pháp. Sau đó, nạn nhân đã chuyển số tiền hơn 600 triệu đồng...

Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Tứ (SN1968), ở xã Đông Minh, thành phố Thanh Hóa về tội "Nhận hối lộ". Ông Tứ là cựu Trưởng Công an huyện Quan Sơn. Ông Tứ bị cáo buộc khi còn đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an huyện Quan Sơn đã có hành vi nhận của Lương Đức Triều, Phan Văn Du một bộ bàn ghế gỗ bi (Phay) trị giá 150 triệu đồng, để tạo điều kiện cho hai đối tượng khai thác cát trái phép tại bãi bồi sông Lò thuộc huyện Quan Sơn.

Công an tỉnh Ninh Bình bắt 8 đối tượng mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng. Nhóm này tổ chức thu mua thông tin tài khoản ngân hàng từ học sinh, sinh viên trên toàn quốc bằng hình thức dụ dỗ, lôi kéo qua mạng xã hội với giá từ 500.000 nghìn đồng đến 3 triệu đồng/tài khoản. Các tài khoản được chuyển về cho nhóm cầm đầu để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như giao dịch bất hợp pháp, thanh toán cho các hoạt động lừa đảo hoặc đánh bạc qua mạng xã hội.

Hoàng Văn Tình (18 tuổi, trú tại Lai Châu) bắt đầu uống rượu từ 15h ngày 6/6 cùng nhóm bạn tại bản Tân Muôn. Khoảng 1h ngày hôm sau, cả nhóm tới quán ăn đêm ở thị trấn Tân Uyên. Khi xảy ra tranh chấp ghế ngồi với Lò Văn H. (25 tuổi, trú tại xã Nậm Cần), Tình bất ngờ dùng dao gọt hoa quả của quán đâm một nhát vào ngực H., khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Tình bỏ trốn khỏi hiện trường. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Lai Châu bắt giữ Tình khi đang lẩn trốn trên gác xép chứa đồ, nằm trên xà nhà.