Bản tin Hình sự: Chủ tịch hội phụ nữ xã tổ chức 'dây họ', chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 6/6: Bắt giữ đối tượng vận chuyển, tàng trữ trái phép hơn 1,3 tấn thuốc nổ; Dùng dao đâm chém hàng xóm, 3 người thương vong; Chủ tịch hội Phụ nữ xã tổ chức 'dây họ' chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng...

Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan chức năng triệt phá vụ buôn bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thu giữ hơn 1,3 tấn thuốc nổ và 3.895 kíp nổ. Trước đó, Công an bắt quả tang T.T.B (46 tuổi) và P.T.A (23 tuổi, cùng trú tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Được biết, các đối tượng trên chuyên mua bán, tàng trữ thuốc nổ để cung cấp cho các đối tượng khai thác hải sản trái phép trên biển.

Công an xã Quảng Hòa nhận được đơn trình báo của chị Th. (trú thôn Vĩnh Phú) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà, mở tủ lấy trộm tài sản. Quá trình xác minh, Công an bắt giữ Đặng Trường Trung (SN 1993, trú tại thôn Nhân Hòa, xã Quảng Hòa), thu giữ 13,7 triệu đồng. Trung từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và trong tháng 1/2025 bị Công an xã Quảng Hòa xử phạt vi phạm hành chính 1,5 triệu đồng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Dương Văn Đại (SN 1986, trú tại thôn Khòn Mới, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) cầm dao đến nhà bà Lý Thị H (SN 1985, trú cùng thôn). Tại đây, đối tượng Đại bất ngờ dùng hung khí mang theo, đâm chém liên tiếp vào người bà H và con trai là Dương Thiên P (SN 2019). Hậu quả, mẹ con bà H bị thương nặng. Gây án xong, Đại ra trước cửa nhà bà H dùng dao tự tử.

CQĐT Công an tỉnh Hải Dương đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Thu Hường (SN 1972, nguyên chủ tịch hội Phụ nữ xã Thái Học, huyện Bình Giang, Hải Dương), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bà Hường tổ chức “dây họ”, dùng thủ đoạn trả lãi cao cho những người tham gia chơi, rồi mất khả năng chi trả, qua đó chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để tổ chức đánh bạc, truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy và rửa tiền với số tiền giao dịch 1.200 tỷ đồng. Cầm đầu là Phạm Trí Trung (SN 1993, trú tại Hà Nội), phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán và code website sex là Hoàng Ích Phiên (SN 1990, trú tại Đắk Lắk). Cơ quan điều tra thu giữ nhiều máy tính, máy GSM và 14 nghìn sim điện thoại…

Rạng sáng ngày 6/6, người thân phát hiện anh V.N.H.A (SN 1994, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tử vong tại nhà. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát phát hiện bên cạnh thi thể anh A. có một khẩu súng tự chế. Theo thông tin, nguyên nhân dẫn đến anh A. tử vong có thể dùng súng tự sát. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.