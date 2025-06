Bản tin Hình sự: Hàng chục đối tượng mang hung khí tìm người đi đường để đánh

TPO - TIN NÓNG ngày 5/6: Bắt đối tượng dùng rựa khống chế, hiếp dâm cô gái trẻ; 'Siêu trộm' vừa ra tù lại trộm xe máy, dùng dao tấn công công an; Tài xế xe Lexus đánh nam shipper được trả tự do...

Hồ Văn Càn (SN 1999, ở thôn Ta Xía, xã Hướng Lộc, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) vừa bị Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ để điều tra về hành vi hiếp dâm. Khi thấy chị H.T.H (SN 1999, ở xã Lìa) đi làm rẫy đã bị Hồ Văn Càn dùng rựa khống chế và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Công an tỉnh Bình Thuận khởi tố bị can Đỗ Đức Bình (25 tuổi, trú tại phường Đức Long, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) để điều tra về hành vi giết người. Bực tức vì con riêng của vợ hờ khóc sau khi ngủ dậy, Đỗ Đức Bình đã dùng tay nắm áo của bé N. rồi đánh liên tiếp khiến bé N. đập đầu vào vách tường và thành giường. Do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Phước (45 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phước hứa sẽ làm thủ tục cho các học viên trúng tuyển, được cấp mã số sinh viên và tham gia học liên thông với Trường Đại học Đồng Tháp rồi nhận hơn 108 triệu đồng nhưng không thực hiện.

Công an tỉnh Gia Lai bắt giữ đối tượng Huỳnh Thanh Phúc (SN 1991, trú huyện Tân Phú, Đồng Nai). Theo cơ quan công an, Phúc vừa chấp hành xong án phạt tù, sau đó tiếp tục lấy trộm chiếc xe máy của người dân ở làng Nú. Bị lực lượng công an xã truy đuổi, "siêu trộm" này dùng dao nhọn tấn công gây thương tích cho hai cán bộ công an.

TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm vụ Nguyễn Thị Hoài (tức Hoài DJ, 33 tuổi) và 8 đồng phạm, ra xét xử 3 tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Hai Kiểm sát viên cao cấp và trung cấp đã được Viện trưởng Viện KSND tối cao biệt phái vào TPHCM tham gia phiên tòa sơ thẩm, xét xử vụ nữ DJ cầm đầu đường dây ma túy ‘khủng’ 108kg.

TAND quận Tây Hồ xét xử bị cáo Tống Anh Tuấn (43 tuổi) về tội "Cố ý gây thương tích". Sau khi công bố cáo trạng, HĐXX tạm dừng phiên tòa để đại diện gia đình bị cáo và bị hại thỏa thuận bồi thường dân sự. Hơn hai tiếng sau, chủ tọa đọc quyết định đình chỉ vụ án hình sự do bị hại "có đơn rút yêu cầu khởi tố vụ án". Tòa tuyên trả tự do ngay tại tòa cho bị cáo Tuấn, đồng thời gia đình bị cáo bồi thường cho bị hại 300 triệu đồng.

Một nhóm thanh niên ở thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) do Nguyễn Ngọc Sơn (SN 2007, ở thị xã Bỉm Sơn) cầm đầu điều khiển 10 xe máy mang theo dao phóng lợn, dao mèo, dao quắm, ná cao su và hàng chục vỏ chai bia rủ nhau đi lượn phố và gây sự với người đi đường. Khi gặp nhóm 7 nam thanh niên đi 3 xe máy hướng ngược lại, chúng đã đuổi đánh, chém gây thương tích cho 2 người... Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đã ra Quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng để điều tra.