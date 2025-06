Bắt phó giám đốc công ty ở Bà Rịa - Vũng Tàu lừa tiền của nhiều sinh viên

TPO - Nguyễn Văn Phước (ngụ TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) hứa sẽ làm thủ tục cho các học viên trúng tuyển, được cấp mã số sinh viên và tham gia học liên thông với Trường Đại học Đồng Tháp rồi nhận hơn 108 triệu đồng nhưng không thực hiện.

Ngày 5/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng Nguyễn Văn Phước (45 tuổi, trú tại phường Phú Mỹ, TP Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, vào năm 2024, Trường Đại học Đồng Tháp và trường Trung cấp Bách khoa Vũng Tàu phối hợp tuyển sinh và quản lý đào tạo các lớp hình thức vừa làm, vừa học cho người học trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Dù không có liên quan đến công tác phối hợp đào tạo của hai đơn vị trên, Nguyễn Văn Phước đã lợi dụng vị trí công việc (thời điểm này đang là Phó Giám đốc Công ty TNHH TMDV Đào tạo P.T tại TP. Phú Mỹ) để đưa ra thông tin gian dối về việc sẽ làm thủ tục cho các học viên trúng tuyển, được cấp mã số sinh viên và tham gia học liên thông với Trường Đại học Đồng Tháp.

Với thủ đoạn này, có 11 học viên đã chuyển tiền học phí vào tài khoản cá nhân của Phước với tổng số tiền hơn 108 triệu đồng. Số tiền này Phước sử dụng tiêu xài cá nhân.

Sau khi chuyển tiền nhưng phát hiện mình không được công nhận là học viên của Trường Đại học Đồng Tháp, không được tham gia học theo quy định, 11 học viên này yêu cầu Phước phải thực hiện theo như cam kết ban đầu hoặc trả lại tiền nhưng Phước không thực hiện nên đã làm đơn tố cáo đến công an.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Văn Phước đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Phước để phục vụ công tác điều tra.