Bản tin Hình sự: Cô gái liên tục lên cầu giả vờ tự tử để người khác cho tiền

TPO - TIN NÓNG ngày 4/6: Tiếp tục điều tra hai thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ hàng tỷ đồng để tuyên án treo cho bị cáo; Truy tố 3 cựu cán bộ công an phường ở Hà Nội nhận 60 triệu đồng để tha đối tượng mang cần sa; Bắt 3 đối tượng quản trị kênh Youtube phát tán 6.700 video độc hại, xuyên tạc...

Ngoài đề nghị truy tố 24 bị can là cựu Phó chánh án, thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên, luật sư và người lao động tự do về các tội “Môi giới hối lộ; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ”, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết sẽ tiếp tục làm rõ, xử lý nghiêm một số hành vi và đối tượng liên quan khác. Đồng thời đang tiếp tục làm rõ việc ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Thẩm phán, Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk) nhận hối lộ 315 triệu đồng; ông Vũ Văn Tú (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) nhận hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Công Thịnh (34 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) để điều tra hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản. Thịnh là đối tượng sử dụng búa đập, phá cửa kính phòng bảo vệ, cửa ra vào tại 3 trụ ATM ngân hàng trên tuyến đường Hùng Vương (TP Tam Kỳ).

Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm Huỳnh Văn Thành (SN 1981, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được chủ thuê làm người trung gian ký hợp đồng, thu mua nông sản từ dân, Huỳnh Văn Thành đã lợi dụng lòng tin của chủ nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc mua lúa rồi rời khỏi địa phương, Công an tỉnh An Giang vừa phát lệnh truy tìm.

Công an TPHCM khởi tố bị can Lê Văn Cần (SN 1966, ngụ TP.Cần Thơ), Nguyễn Đức Minh (SN 2001, quê An Giang) và Nguyễn Hoàng Tân (SN 1998, quê Vĩnh Long) để điều tra về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân". Từ tháng 3/2024 đến nay, nhóm quản trị kênh Youtube “Người đưa tin” đã phát tán hơn 6.700 video clip có nội dung tiêu cực, xuyên tạc nhằm vào các cá nhân, tổ chức trong hệ thống chính trị, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước và hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng.

Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can là cựu cán bộ Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. 3 cựu chiến sỹ công an đã nhận 60 triệu đồng để tha không xử lý đối tượng mang theo cần sa. Cáo trạng cũng ghi nhận các bị can có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trong quá trình công tác từng được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba cùng nhiều giấy khen.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin trình báo của một nạn nhân bị chiếm đoạt tiền khi tham gia đầu tư tiền ảo. Theo đơn trình báo, chị T. (45 tuổi, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) nhận được tin nhắn qua ứng dụng Messenger mời tham gia đầu tư tiền ảo qua website xspacezone.com.Do tin tưởng, chị T. đã làm theo hướng dẫn tạo lập tài khoản và chuyển tiền để đầu tư nhằm hưởng lợi nhuận cao. Qua đó, người phụ nữ chuyển số tiền gần 8 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.

Công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) xác định, từ năm 2021 đến nay, Nguyễn Ngọc Lam (SN 2003, tạm trú TP Cần Thơ) nhiều lần dùng chiêu trò ngồi trên các cây cầu với khuôn mặt buồn bã khiến người đi đường tưởng có ý định nhảy cầu. Khi người dân khuyên can, Lam sẽ kể hoàn cảnh khó khăn, bị lừa tình, tiền để mọi người thương hại, quyên góp tiền giúp đỡ. Với thủ đoạn trên, Lam đã lợi dụng lòng thương hại của người đi đường nhằm trục lợi tại Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, TPHCM và TP Cần Thơ.