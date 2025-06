Nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền mua lúa của nông dân rồi 'biến mất'

TPO - Được chủ thuê làm người trung gian ký hợp đồng, thu mua nông sản từ dân, Huỳnh Văn Thành đã lợi dụng lòng tin của chủ nhận hơn 1,3 tỷ đồng tiền đặt cọc mua lúa rồi rời khỏi địa phương, Công an tỉnh An Giang vừa phát lệnh truy tìm.

Ngày 4/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa ra quyết định truy tìm Huỳnh Văn Thành (SN 1981, ngụ xã Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2023 đến tháng 4/2024, ông H.V.H. thuê Huỳnh Văn Thành đi gặp người dân thu mua lúa và ký bao tiêu nông sản. Sau đó, Thành đứng ra ký hợp đồng với nhiều hộ dân rồi yêu cầu ông H. chuyển tiền để đặt cọc.

Tin tưởng Thành, ông H. đã nhiều lần chuyển tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thành không thanh toán tiền cho nông dân như cam kết, còn rời khỏi địa phương cùng số tiền. Hiện chưa rõ Thành ở đâu.

Công an tỉnh An Giang đề nghị ai biết thông tin về Huỳnh Văn Thành liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang để phối hợp xử lý.