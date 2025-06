Truy tố 3 cựu cán bộ công an phường ở Hà Nội nhận 60 triệu đồng để tha đối tượng mang cần sa

TPO - Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can là cựu cán bộ Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự. 3 cựu chiến sỹ công an đã nhận 60 triệu đồng để tha không xử lý đối tượng mang theo cần sa.

Ngày 3/6, Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố 3 cựu cán bộ Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm: Trần Văn Công (SN 1989, cựu Đại úy), Chu Hải Nam (SN 1993, cựu Thượng úy) và Ngô Việt Đức (SN 1989, cựu Thượng úy), đều là nguyên cán bộ Tổ Cảnh sát hình sự Công an phường Điện Biên. Theo cáo trạng, vào khoảng 11h ngày 16/12/2024, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra theo kế hoạch cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán, tổ công tác phát hiện anh Nguyễn Tuấn Minh (SN 1999, nhân viên ngân hàng) có hành vi sử dụng cần sa tại khu vực vườn hoa Lê Nin (quận Ba Đình). Qua kiểm tra, phát hiện anh M. tàng trữ 0,68 gam cần sa. Sau khi bị phát hiện, Minh đề nghị “thỏa thuận” với tổ công tác để không bị xử lý. Cụ thể, Minh nói sẽ đưa 60 triệu đồng để được bỏ qua vi phạm. Lúc này, Nam và Đức đồng ý, dù không có thẩm quyền xử lý. Do Minh không có tiền mặt nên đề nghị đi rút tại cây ATM. Nam sau đó gọi cho Trần Văn Công tới hỗ trợ. Công chở Minh đến một ngân hàng trên phố Cát Linh để rút tiền, trong khi Nam chở Đức bám theo. Tại ngân hàng, anh Minh rút được 50 triệu đồng. Sau đó, cả hai tiếp tục đưa anh Minh đến ngân hàng thứ hai để rút thêm 10 triệu đồng. Tuy nhiên, trong lúc rút tiền, Minh đã tìm cách liên hệ với Công an quận Đống Đa để trình báo vụ việc. Do nghi ngờ anh Minh bỏ trốn khi vào ngân hàng mà chưa quay ra, Công gọi điện báo cho Nam và Đức đến tìm. Sau khi vòng qua nhiều tuyến phố không thấy, Công phát hiện anh Minh vẫn ở trong ngân hàng nên lập tức báo cho hai đồng phạm quay lại. Khi Nam và Đức vừa vào ngân hàng định đưa Minh ra ngoài thì bị Tổ công tác Công an quận Đống Đa phát hiện, yêu cầu cả nhóm về trụ sở làm việc. Tại đây, 3 cựu cán bộ công an đã thừa nhận hành vi phạm tội. Cơ quan tố tụng xác định, dù chưa nhận được tiền nhưng việc các bị can đồng ý với đề nghị “chung chi” để bỏ qua lỗi vi phạm, sau đó phân công người đưa Minh đến rút tiền, là hành vi phạm tội có dấu hiệu rõ ràng. Về phía Minh, do lượng cần sa tàng trữ không đủ mức xử lý hình sự, nên bị đề nghị xử phạt hành chính. Đối tượng bán cần sa cho anh Minh là Nguyễn Thái Bảo (SN 1985, trú tại Đống Đa) đã bị khởi tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và đang được xử lý theo quy định pháp luật. Cáo trạng cũng ghi nhận các bị can có tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và trong quá trình công tác từng được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba cùng nhiều giấy khen. Tuy nhiên, hành vi lợi dụng chức vụ để trục lợi, làm mất uy tín lực lượng Công an nhân dân cần phải xử lý nghiêm minh để giữ vững kỷ cương, pháp luật. Minh Đức - Hoàng Cư