Bản tin Hình sự: Hé lộ nguyên nhân nghịch tử sát hại mẹ, làm bị thương cha

TPO - TIN NÓNG ngày 1/6: Nam sinh xâm nhập Cổng thông tin dịch vụ công Hà Tĩnh, đánh cắp hơn 7.000 dữ liệu; Chủ tịch xã chỉ đạo kế toán lập khống chứng từ, lấy tiền tuần tra rừng để tiếp khách; Tài xế ô tô mở cửa gây tai nạn còn đòi bồi thường 3 triệu đồng bị phạt 'nặng'...

Đội QLTT số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hàng trăm hộp sữa bột dành cho trẻ em nhập lậu. Vụ việc được phát hiện tại hộ kinh doanh của ông Nguyễn Văn B. (địa chỉ khối Nam, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang kinh doanh 186 sản phẩm sữa bột dành cho trẻ em.

Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Huy (SN 2004, trú TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về tội “Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác. Trần Quang Huy bị cáo buộc đã xâm nhập vào hệ thống Cổng thông tin dịch vụ công tỉnh Hà Tĩnh để tra cứu và lưu giữ 7.278 dữ liệu của công dân và chuyển cho người khác để nhận tiền công.

Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông L.V.H.L. (SN 1985), nguyên Chủ tịch kiêm chủ tài khoản UBND xã Ia Rvê (huyện Ea Súp) và bà N.C.X. (SN 1981), nguyên Kế toán ngân sách xã này để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông L. đã chỉ đạo bà X. lập khống chứng từ, giả mạo chữ ký những người trong danh sách tuần tra để thanh toán tiền công tuần tra, bảo vệ rừng.

Đội CSGT Cát Lái thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế mở cửa ô tô gây tai nạn cho người đi xe máy. Theo đó, tài xế ô tô bị xử phạt về hành vi “Mở cửa xe, để cửa xe mở không bảo đảm an toàn gây tai nạn giao thông”, quy định tại điểm b, khoản 10, điều 6 Nghị định 168/2024. Với lỗi này, tài xế ô tô sẽ bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe...

Công an TP Huế đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với bị can Hồ Văn Phương Tâm (SN 1983, trú tại TP Huế) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” theo điểm C, khoản 2, điều 178 Bộ Luật Hình sự. Tâm mua vé vào cổng Đại Nội Huế. Sau đó, Tâm vào khu vực điện Thái Hòa và có biểu hiện không bình thường. Tâm lẻn vào khu vực trưng bày ngai vua triều Nguyễn, cởi trần rồi la hét, đập phá làm gãy phần tựa tay phía trước, bên trái.

Sáng nay, 1/6, tại tổ dân phố Cây Quân (Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng), đối tượng Lê Văn Cường (30 tuổi, trú tại địa chỉ trên) đã có hành vi sát hại mẹ đẻ và làm bị thương cha. Nguyên nhân ban đầu được phía cơ quan công an nhận định là do Cường đi uống rượu về muộn, bị cha mắng chửi, không cho ngủ nên dẫn đến bực tức. Đối tượng dậy lấy dao đuổi chém cha. Mẹ của Cường chạy ra can ngăn thì bị đối tượng dùng dao đâm tử vong.