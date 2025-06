Bản tin Hình sự: 136 đối tượng đánh bạc tại King Club với tổng số tiền hơn 2.683 tỷ đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 3/6: Giả danh cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ cưỡng đoạt tài sản; Tạm giữ hình sự người đàn ông hành hung nữ nhân viên y tế; Vào tận nhà cướp vàng của cụ bà 70 tuổi...

TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Chung Phan Nguyên (SN 2006, ngụ xã An Trạch A, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nguyên sử dụng Facebook kết bạn làm quen với N.T.N.H. (SN 2012, ngụ huyện Đông Hải). Sau đó, cả hai thường xuyên liên lạc rồi phát sinh tình cảm yêu thương nhau. Vào ngày 12 và 30/9/2024, Nguyên đã hai lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với H. Tại thời điểm bị xâm hại, H. dưới 13 tuổi.

Công an tỉnh Bình Thuận thông tin về việc 2 người giả danh công an chặn xe, xử phạt vi phạm giao thông trên tuyến quốc lộ 28B (thuộc địa bàn thôn Tân Hòa, xã Sông Bình, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận). Hai đối tượng Nguyễn Phạm Hoàng Dương (mặc trang phục cảnh sát cơ động, cấp bậc hàm thượng úy, mang theo một còng tay số 8) và Nguyễn Thuận Quý (mặc trang phục dân quân tự vệ) chở nhau trên xe gắn máy đi dọc quốc lộ 28B, tỉnh Bình Thuận để bắt người vi phạm giao thông nhằm cưỡng đoạt tài sản.

Công an Nghệ An tạm giữ hình sự Trần Tuấn Anh (32 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An) để điều tra, làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng. Trần Tuấn Anh chính là người tát nữ điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Đối tượng khai nhận đây là hành động bột phát chứ không có mâu thuẫn từ trước với nữ điều dưỡng. Hiện nữ điều dưỡng vẫn đang phải điều trị tại khoa phẫu thuật thần kinh cột sống.

Viện KSND Tối cao vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng) cùng 23 bị can khác về các tội “Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ”. Theo lời khai của cựu Phó Chánh án Phạm Việt Cường, do có “lãnh đạo ngoài Hà Nội gọi chỉ đạo xét xử giám đốc thẩm theo hướng không chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm” nên đã 'bẻ kèo' với đương sự dù đã nhận 400 triệu đồng. Việc này là nguyên nhân khiến ông bị tố cáo đến cơ quan điều tra.

Công an TP Huế bắt giữ Nguyễn Văn Lộc (SN 1993, trú tại phường An Cựu, quận Thuận Hóa, Huế) - đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại phường Trường An, quận Thuận Hóa. Biết bà cụ 70 tuổi sống một mình, Nguyễn Văn Lộc mang dao đột nhập vào nhà giữa trưa, khống chế nạn nhân và cướp dây chuyền vàng. Vài giờ sau khi gây án, đối tượng cướp táo tợn đã bị công an bắt giữ.

HĐXX TAND TPHCM tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Chen Guangdong (54 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) 12 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, Chen Guangdong đi từ TPHCM đến Đà Nẵng và ngồi cạnh anh Trần Ngọc S. trên máy bay. Lợi dụng lúc anh S. ngủ, Chen Guangdong mở hành lý của anh S. lấy tiền rồi cất vào trong áo khoác của mình và ngồi xuống ghế. Một hành khách ngồi cạnh thấy Chen Guangdong có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã dùng điện thoại ghi hình lại toàn sự việc và báo anh S. kiểm tra hành lý.

Liên quan đến vụ đánh bạc tại King Club (phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã chuyển hồ sơ đến Viện KSND Tối cao đề nghị truy tố 141 bị can, trong 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc” (3 bị can là người Hàn Quốc, 2 bị can là người Việt Nam), 136 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Đánh bạc”. Các bị can đã nhiều lần tổ chức cho 136 đối tượng là người Việt Nam vào đánh bạc trái phép bằng hình thức chơi Roulette, Bacarat... được thua bằng tiền với tổng số tiền đánh bạc là 111.432.205 USD, tương đương hơn 2.683 tỷ đồng.