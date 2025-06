Cựu Phó Chánh án khai lý do 'bẻ kèo' với đương sự dù đã nhận tiền hối lộ

TPO - Bộ trưởng Bộ Công an vừa quyết định về việc nghỉ hưu đối với đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan ANĐT và đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc Công an Hải Phòng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT.