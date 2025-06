Nhận hối lộ một bộ bàn ghế, cựu trưởng công an huyện ở Thanh Hóa bị khởi tố

TPO - Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá vừa có quyết định khởi tố bị can đối với ông Lê Minh Tứ (SN 1968), cựu Trưởng Công an huyện Quan Sơn (Thanh Hoá) về tội "Nhận hối lộ".