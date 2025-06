Vụ thảm án làm 2 người chết tại Huế: Lời khai ban đầu của nghi phạm

TPO - Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế, vụ án giết người tại Huế là do mẫu thuẫn liên quan đến việc thăm con sau ly hôn.

Chiều 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục điều tra vụ án giết người nghiêm trọng xảy ra vào sáng cùng ngày tại phường Xuân Phú (quận Thuận Hóa, TP Huế), hậu quả khiến hai người tử vong, một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, nghi phạm là Phan Văn Phú (SN 1992, thường trú tại thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế). Trước thời điểm xảy ra án mạng, Phú làm nghề sửa chữa ô tô, từng làm việc tại Cẩm Phả (Quảng Ninh), sau đó chuyển đến Nghi Sơn (Thanh Hóa) hành nghề từ tháng 5/2025. Ngày 3/6, Phú trở về Huế thăm gia đình.

Tại cơ quan công an, Phú khai từng kết hôn với chị T.T.K.C. (SN 1994, trú phường Xuân Phú), có một con chung. Sau khi ly hôn vào năm 2024, chị C. được quyền nuôi con. Phú cho rằng, thời gian gần đây giữa hai người thường xảy ra mâu thuẫn vì chị C. ngăn cản việc đối tượng đến thăm, gặp con.

Sáng 7/6, Phan Văn Phú đến nhà vợ cũ tại địa chỉ 5/14 đường Văn Cao, phường Xuân Phú, với mong muốn đưa con về thăm ông bà nội trước khi quay lại Thanh Hóa làm việc.

Tuy nhiên, khi bị phía gia đình chị C. ngăn cản, Phú đã dùng dao tấn công 3 người gồm chị T.T.K.C. (vợ cũ), bà N.T.C. (SN 1972, mẹ chị C.) và anh T.H. (SN 2004, em trai chị C.).

Sau khi gây án, Phú đến trụ sở Công an phường Xuân Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Các nạn nhân sau khi bị Phú tấn công bằng dao đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu. Tuy nhiên, chị C. và bà T.C. đã tử vong, còn anh H. hiện được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Công an TP Huế đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo thực hiện công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng và lấy lời khai nhân chứng. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp ổn định tình hình, hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự.

Kết quả kiểm tra ban đầu tại cơ quan công an cho thấy, Phú âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Vụ án hiện được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế tiếp tục thụ lý, điều tra theo quy định pháp luật.