Vụ thảm án chấn động ở Quảng Ngãi: Nguyên nhân do tranh chấp đất đai

TPO - Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông L.H.T. và gia đình ông Lê Đình Thuyết, cháu gọi ông T. bằng chú.

Sáng 19/6, theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an TP Quảng Ngãi đã triển khai lực lượng, bắt giữ đối tượng gây án đang ẩn náu tại vườn nhà của nạn.

Nghi phạm được xác định là ông Lê Đình Thuyết (57 tuổi, quê quán, xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi - nơi cư trú và ở hiện nay xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Ông Thuyết là cháu ruột của cha ông T. (quan hệ gia đình con chú bác ruột).

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai giữa gia đình ông T. và gia đình ông Thuyết từ trước nên Thuyết có ý định sẽ báo thù.

Trong ngày 18/6/2024 Thuyết đã từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về TP. Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn một con dao, đến 21h00 cùng ngày Thuyết đột nhập vào vườn nhà ông T. và ẩn nấp trong vườn chờ đến sáng hôm sau gây án.

Trước đó, vào khoảng 6h sáng ngày 19/6, tại thôn 4 (xã Nghĩa Dõng, TP. Quảng Ngãi) xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Hai vợ chồng bị giết tại chỗ, 2 con nhỏ đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nạn nhân là ông L.H.T. (50 tuổi, làm nghề sửa xe) và bà P.T.P. (42 tuổi, cùng trú thôn 4, xã Nghĩa Dõng). Thi thể người vợ được phát hiện ở trong nhà, còn thi thể người chồng được phát hiện ở phía ngoài vườn , trên người còn dính một con dao.

Hai con ông T. là cháu L.H.N.Y. (6 tuổi), L.H.C.N. (4 tuổi) bị kẻ sát nhân đâm nhiều nhát, bị thương nặng, được người phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ án, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hai cháu nhỏ con của vợ chồng ông T. nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với nhiều vết đâm ở khắp cơ thể. Hiện bệnh viện đã huy động nhiều kíp y, bác sĩ thuộc các chuyên khoa khác nhau để tập trung mổ cấp cứu hai cháu.