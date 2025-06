Bản tin Hình sự: Tìm kiếm nam thanh niên ở Hà Nội mất tích từ năm 2017

TPO - TIN NÓNG ngày 8/6: Đã bắt được 2 phạm nhân khoét tường vượt ngục khỏi trại giam ở Hà Nội; Hà Nội: Làm rõ người đàn ông 'thoát y' bám theo cô gái trong đêm; Cảnh sát đặc nhiệm giải cứu thanh niên bị ‘bắt cóc online’...

Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân, Hà Nội (thuộc Bộ Công an). Trước đó, khoảng 10h sáng 7/6, cán bộ Trại giam Thanh Xuân phát hiện 2 phạm nhân gồm Trần Hoàng Khiêm (SN 1997, trú tỉnh Bến Tre) và Bùi Văn Chúc (SN 1985, trú tỉnh Hải Dương) trốn khỏi trại giam nên đã báo cáo Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng để tổ chức truy bắt.

Công an phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi "thoát y" trên đường Hoàng Hoa Thám. Theo thông tin, ngày 7/6, một số trang mạng xã hội đăng tải bài viết về người đàn ông “thoát y” đuổi theo cô gái trong đêm trên đường Hoàng Hoa Thám. Ngay sau đó Công an phường Vĩnh Phúc đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng trong vụ việc là P.D (SN 1997, trú tại Đống Đa, Hà Nội). Theo gia đình cung cấp, D. có tiểu sử bệnh thần kinh “rối loạn hành vi kiểm soát” từ năm 2012 đến nay.

Công an TPHCM báo cảnh báo người dân về thủ đoạn giả danh công an, thao túng tâm lý nạn nhân để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM tiếp nhận trình báo từ ông Q. (SN 1976, ngụ quận 4) về việc con trai ông là T. (SN 2007) nghi bị một nhóm đối tượng bắt cóc và đòi tiền chuộc. Vì quá lo sợ, ông Q. đã chuyển đúng số tiền trên vào tài khoản ngân hàng của người con trai... Đến 3h10 cùng ngày, lực lượng đã xác định và giải cứu con trai ông Q. tại căn phòng trong khách sạn ở quận 7.

Vàng Hừ Lòng đến giúp ông Lý Hà Giá (45 tuổi, bố dượng của Lòng) xây dựng nhà cửa. Trong bữa cơm tối, nhóm nam giới trong đó có ông Giá và Lòng uống rượu kéo dài từ 18h đến khoảng 23h. Sau khi những người khác đi nghỉ, giữa ông Giá và Lòng xảy ra lời qua tiếng lại do mâu thuẫn tích tụ từ trước. Trong lúc mất kiểm soát, Lòng đã liên tiếp đánh, đạp ông Giá khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà bất tỉnh. Do vết thương quá nặng, ông Giá tử vong.

Công an tỉnh Trà Vinh tạm giữ hình sự Nguyễn Như Ý (SN 2006), Sơn Ngọc Sướng (SN 2005), Sơn Ngọc Sung (SN 2005), Lâm Qui Sách (SN 2000), Thạch Tràng (SN 1999, tất cả cùng ngụ tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cao Huỳnh Hoàng Yến (SN 2003, đại diện hộ kinh doanh nhà nghỉ Đ.H.Y., TP Trà Vinh) bị tạm giữ về hành vi mua bán dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, tiến hành kiểm tra tại phòng số 103 và phòng số 11 nhà nghỉ Đ.H.Y., cảnh sát phát hiện 5 đối tượng trên nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận thông tin của gia đình anh Nguyễn Hoàng Quân (SN 1992, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) về việc anh Quân mất tích từ tháng 7/2017. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả. Như vậy, anh Quân đã mất tích 8 năm. Cơ quan Công an thông báo, ai biết hoặc nhìn thấy anh Quân ở đâu xin báo cho gia đình theo số điện thoại 0912216606.