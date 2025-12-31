Nhìn lại những 'đại án' và sự sụp đổ của loạt KOL trong năm 2025

TPO - Năm 2025, bên cạnh những đại án kinh tế được đưa ra xét xử, Cơ quan điều tra các cấp đã triển khai chiến dịch tấn dẹp loạn hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Hàng loạt vụ án gây rúng động lần lượt được ‘khai hỏa’ xé tan ‘bóng tối’ của ngành công nghiệp livestream, kéo theo sự sụp đổ của các KOL bị lợi nhuận khổng lồ che mờ đạo đức.

Xét xử loạt 'đại án' kinh tế, tham nhũng

Năm 2025, Tòa án nhân dân các cấp đã xét xử sơ thẩm, phúc thẩm hàng loạt vụ án lớn về kinh tế, tham nhũng như: Vụ án tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn, Đại Ninh, AIC...

Vụ Tập đoàn Thuận An: Ngày 24/12/2025, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao sau khi xem xét đơn kháng cáo đã giảm án cho Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng, từ 10 năm 6 tháng tù xuống còn 7 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ông Phạm Thái Hà (trái) và Chủ tịch Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng.

Nhóm đồng phạm với Hưng dù kháng cáo hay không có đơn kháng cáo đều được tòa giảm cho một phần hình phạt, trong đó có bị cáo Phạm Thái Hà (cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội) được giảm 9 tháng tù dù trước đó rút lại kháng cáo (án sơ thẩm tuyên ông này 5 năm 6 tháng tù) tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi”.

Theo tòa, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu tại tỉnh Bắc Giang cũ; Tuyên Quang; Quảng Ninh; Hà Nội và Bộ Giao thông vận tải cũ, ông Nguyễn Duy Hưng lợi dụng mối quan hệ thân thiết với ông Phạm Thái Hà để nhờ giới thiệu, can thiệp, tác động đến lãnh đạo cấp tỉnh, Bộ Giao thông vận tải. Qua đó, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An và liên danh các nhà thầu trúng thầu, thi công các gói thầu, gây thiệt hại 120 tỷ đồng...

Hai vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Năm 2025, Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu "Pháo") làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc, đã bị điều tra và xét xử trong hai vụ án lớn liên quan đến tham nhũng, hối lộ, vi phạm đấu thầu, kế toán và quản lý đất đai. Các vụ án này liên quan đến nhiều địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi, Phú Thọ, Vĩnh Long và Khánh Hòa.

Cụ thể, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số tỉnh thành, từ năm 2008-2023, tập đoàn này đã móc ngoặc, hối lộ tổng cộng 132 tỷ đồng cho các cựu quan chức địa phương để thực hiện 14 dự án, gói thầu tại tỉnh Vĩnh Phúc cũ, Quảng Ngãi, Phú Thọ, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước, tổng số tiền hơn 1.160 tỷ đồng...

Bị cáo Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn.

Tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án vào tháng 7/2025, HĐXX ghi nhận đã thu hồi tổng số tiền 1.179 tỷ đồng, vượt con số thiệt hại quy kết nêu trong cáo trạng. Bị cáo Nguyễn Văn Hậu bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội danh "Đưa hối lộ”; “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vào ngày 22/12, HĐXX phúc thẩm đã quyết định giảm án cho một số bị cáo là cựu quan chức đã nhận hối lộ của Nguyễn Văn Hậu. Trong đó, bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (nhận hối lộ gần 50 tỷ đồng) được giảm án từ 14 năm (sơ thẩm) xuống có 11 năm 6 tháng tù; ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) được chuyển từ án 3 năm tù giam sang án tù treo...

Ngoài vụ án nêu trên, dự kiến ngày 6/1/2026, Nguyễn Văn Hậu tiếp tục phải hầu tòa quân sự trong vụ án xảy ra tại sân bay Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Cùng vụ án, hai cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường và loạt cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa bị cáo buộc có sai phạm trong giao đất để Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu bán "chui" hàng trăm lô đất, thu về hơn 7.000 tỷ đồng.

Vụ Đại Ninh (Lâm Đồng): Biếu xén, hối lộ để 'bẻ lái' kết luận thanh tra

Ngày 20/1, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và 9 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại dự án Sài Gòn Đại Ninh (tỉnh Lâm Đồng).

Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí, cựu Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, đã móc ngoặc, biếu xén, đưa hối lộ cho nhiều cựu quan chức Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và cựu lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng để 'bẻ lái' kết luận của Thanh tra Chính phủ theo hướng cho doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án nêu trên, thay vì kiến nghị thu hồi. Với hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Cao Trí bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Đưa hối lộ". Bị cáo Trần Đức Quận, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Văn Hiệp, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, 6 năm 6 tháng tù về tội "Nhận hối lộ"...; Bị cáo Mai Tiến Dũng bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong các vụ án có lẽ, Đại Ninh là trường hợp đặc biệt nghiêm trọng bởi hành vi can thiệp trái phép vào kết luận thanh tra nhằm 'bẻ lái' kiến nghị thu hồi dự án thành cho tiếp tục thực hiện.Hậu quả không chỉ là con số 2.700 tỷ đồng mà doanh nghiệp hưởng lợi, mà là sự tổn hại sâu sắc đối với uy tín và hiệu lực của cơ quan thanh tra.

Trong năm 2025, các cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn quốc đã hoàn thành vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, đặc biệt là kết quả thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế đạt hơn 27.400 tỷ đồng, tăng hơn 5.230 tỷ đồng so với năm 2024.

Vụ án gây thiệt hại hơn nghìn tỷ tại EVN

Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng được dẫn giải ra tòa hồi tháng 4/2025.

Tháng 4/2025, TAND TP Hà Nội tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Danh Sơn (cựu Giám đốc Công ty mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam) và 10 cán bộ khác lĩnh các mức án từ 3 năm tù treo đến 6 năm tù giam.

Theo tòa, quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hoàng Quốc Vượng biết rõ các chủ trương của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp về cơ chế, chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận đối với các dự án điện mặt trời, nhưng vì động cơ vụ lợi nên ông Vượng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, cố ý chỉ đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo xây dựng dự thảo Quyết định 13 theo hướng mở rộng diện đối tượng được hưởng giá điện ưu đãi và thống nhất chủ trương đề xuất cho Dự án Nhà máy điện mặt trời Trung Nam - Thuận Nam được phê duyệt bổ sung quy hoạch, xin cơ chế giá 9,35 UScents/kWh cho dự án này.

Hành vi của ông Hoàng Quốc Vượng đã dẫn đến hậu quả, có 2 nhà máy điện mặt trời được hưởng giá điện ưu đãi không đúng, gây thiệt hại cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) số tiền hơn 1.043 tỷ đồng.

Đầu tháng 10/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bà Phan Thị Mỹ Thanh, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai về tội “Nhận hối lộ” theo quy định của Bộ luật Hình sự. Ngoài bà Thanh, 7 bị can khác cũng bị khởi tố do có liên quan trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần FreeLand (TP HCM). Các đối tượng này được xác định có hành vi đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh.

Hai cựu thứ trưởng nhận biếu xén, hối lộ hàng trăm nghìn USD

Ông Nguyễn Bá Hoan. Ảnh: BCA.

Ngày 25/12, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 21 bị can trong vụ án “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH cũ) và các doanh nghiệp liên quan.

Trong đó, ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cũ) bị cáo buộc nhận tổng cộng 450.000 USD và 90 triệu đồng của các công ty Hoàng Long, Sona, Incoop3 để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có nhu cầu triển khai chương trình đưa lao động sang Hàn Quốc theo diện visa E7-3. Căn cứ tài liệu, chứng cứ, CQĐT xác định ông Hoan nhận hối lộ hơn 5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng thu giữ 25 phong bì (chứa 999,5 triệu đồng và 156.100 USD) ghi rõ tên doanh nghiệp, cá nhân tại nơi làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận hối lộ 200.000 USD

Ngày 30/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân cùng một số đơn vị, địa phương liên quan. Trong đó, cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc “Nhận hối lộ” 200.000 USD.

Cơ quan điều tra xác định, do có quan hệ từ trước, Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng và các lãnh đạo, cán bộ Cục Quản lý xây dựng công trình để những người này tác động, chỉ đạo các ban quản lý dự án tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân trúng thầu.

Vẫn theo kết luận điều tra, bằng việc chi ra hơn 40 tỷ đồng để biếu xén, hối lộ, Công ty Hoàng Dân và các liên danh đã trúng 5 gói thầu tại 4 dự án (trong đó có gói thầu số 36 Dự án Hồ Bản Mảng và hai gói thầu số 13, 17 của Dự án hồ Krông Pách Thượng), gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

KOLs, ‘chiến thần’ livestream sụp đổ vì hàng gian, hàng giả

Năm 2025, đánh dấu chiến dịch tấn công mạnh mẽ của lực lượng chức năng đối với hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại. Hàng loạt vụ án gây rúng động lần lượt được ‘khai hỏa’ xé tan ‘bóng tối’ của ngành công nghiệp livestream, kéo theo sự sụp đổ của các KOL bị lợi nhuận khổng lồ che mờ đạo đức.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị tuyên án 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng”.

Điển hình vụ hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlog quảng bá bán kẹo rau củ Kera giả mạo. Vụ án “kẹo Kera” đã mở đầu cho cú trượt dài gây chấn động bậc nhất showbiz Việt. Từ vị thế một hoa hậu xuất hiện trước công luận với hình ảnh được tung hô như biểu tượng truyền cảm hứng, Nguyễn Thúc Thùy Tiên sau đó bị cơ quan tố tụng cáo buộc hành vi “lừa dối khách hàng”. Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ nằm ở việc sản phẩm được quảng bá như “thần dược” nhưng không có giá trị thực, mà còn ở cách ứng xử của một người có sức ảnh hưởng khi đối diện với sai phạm, né tránh trách nhiệm và tìm cách “thoát vai” khỏi nghĩa vụ pháp lý và trách nhiệm xã hội.

Ngày 19/11, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt) và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) mỗi người 2 năm tù về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự...

Ngân 98 với sản phẩm chứa chất cấm cực độc

‘Nối gót’ là DJ Ngân 98 và chồng là nhạc sỹ Lương Bằng Quang cũng rơi vào vòng lao lý.

Ngày 13/10, Công an TP HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (“Ngân 98”), người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.

Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023–2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng, được Ngân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Qua khám xét, cơ quan công an tạm giữ 80 sổ đỏ, 4 sổ tiết kiệm trị giá 3,2 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ; 2 xe ô tô hạng sang để phục vụ điều tra.

Đáng chú ý, sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện nhiều sai phạm trong hoạt động kinh doanh, vào tháng 7/2024, Ngân 98 và Lương Bằng Quang đã đưa 8 tỷ đồng cho một người quen ngoài xã hội là Lê Sỹ Cường (sinh năm 1987, thường trú phường Bến Thành) nhằm giúp đỡ 'chạy án'.

Vợ chồng Phan Thị Mai – Hoàng Kim Khánh. Ảnh: BCA.

Còn ‘đế chế’ Thẩm mỹ viện Mailisa đã ‘đổ sụp’ sau khi công an làm rõ thủ đoạn ‘phù phép’ nguồn gốc mỹ phẩm để thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Diễn viên Vân Hugo và MC Quang Minh bị xử phạt vì quảng cáo thổi phồng cho sữa giả Hiup, góp phần giúp công ty này đạt doanh thu hơn 2.000 tỷ đồng...

Cục An toàn thực phẩm 'tiếp tay' thực phẩm chức năng giả

Đáng chú ý, quá trình điều tra các đường dây thực phẩm chức năng giả, Bộ Công an đã đưa ra ánh sáng đường dây tham nhũng ‘ăn sâu bén rễ’ ngay tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế; cũng như sự ‘nhúng tay’ giúp sức của một cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ. Những vụ việc trên như hiệu ứng domino, dần phơi bày lỗ hổng nghiêm trọng trong hệ thống quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm và thương mại điện tử.

Hai bị cáo Trần Việt Nga và Nguyễn Thanh Phong.

Khởi nguồn cho tiến trình bóc gỡ đường dây tiêu cực tại Cục An toàn thực phẩm xuất phát từ vụ phát hiện 100 tấn thực phẩm chức năng giả tại Hà Nội vào tháng 4/2025. Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, đồng thời lần lượt khởi tố bị can, bắt tạm giam 55 người trong vụ án “đưa, nhận hối lộ”, xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế; trong đó có ông Nguyễn Thanh Phong (cựu Cục trưởng), bà Trần Việt Nga (cựu Cục trưởng) bị điều tra về tội "Nhận hối lộ".

Kết quả điều tra xác định, ông Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/ bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/ hồ sơ. Từ năm 2018 - 2024, các chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã nhận tổng số tiền 94 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân khi cấp Giấy tiếp công bố sản phẩm thực phẩm và Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP. Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận hối lộ tới 43,9 tỷ đồng; Trần Việt Nga nhận hơn 8 tỷ đồng...

Dự kiến ngày 5/1/2026, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm 55 bị cáo trong vụ án nêu trên.

“Cá mập” sa lưới

Từng được biết đến là những “cá mập” nổi tiếng trên sóng truyền hình để truyền cảm hứng khởi nghiệp, Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn NextTech) và Shark Thủy (Nguyễn Ngọc Thủy - Egroup) lại cùng vướng vào vòng lao lý. Hai vụ án lớn đang để lại những bài học đắt giá trong giới doanh nhân và khởi nghiệp.

Ông Bình tại cơ quan điều tra.

Ông Nguyễn Hòa Bình đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam vào ngày 14/10/2025, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra bước đầu xác định hành vi của ông Bình liên quan đến việc đầu tư dự án tiền số AntEx.

Ngày 23/12 vừa qua, Viện KSND Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 29 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan. Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị truy tố với cáo buộc chỉ đạo đồng phạm chiếm đoạt của 10.063 người bị hại số tiền hơn 7.677 tỷ đồng và có hành vi đưa hối lộ.