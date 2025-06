Bắt tạm giam đối tượng nhập lậu hàng thời trang nhái thương hiệu nổi tiếng

TPO - Ngày 12/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khánh Tùng (SN 1973), thường trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh (Nghệ An) về tội “Buôn lậu”.