Tạm giữ 17 đối tượng liên quan 5 tàu khai thác, vận chuyển hơn 2.400 m3 cát

TPO - Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã kiểm tra, bắt giữ 5 phương tiện cùng 17 người liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển hơn 2.400 m3 cát.

Ngày 12/6, đại diện Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục để chuyển cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc khai thác, vận chuyển hơn 2.400 m3 cát trái phép.

Trước đó, đêm ngày 9/6, tại khu vực ngã Ba Vàm Tuần (Cần Giờ, TPHCM), tổ công tác số 1 (Thủy đoàn II) phối hợp với Phòng 8 (Cục CSGT), Đồn Biên phòng Long Hòa (Bộ đội Biên phòng TPHCM) và Đội CSGT đường thủy số 2 ( Phòng CSGT Công an TPHCM) kiểm tra, tạm giữ 2 phương tiện (1 phương tiện BKS NĐ3963 có gắn thiết bị bơm hút, 1 sà lan sang mạn BKS BTr 8239) và 8 người liên quan.

Tại thời điểm kiểm tra trên 2 phương tiện có 630 m3 cát. Các thuyền trưởng, thuyền viên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số cát trên.

Cùng thời điểm, tại ngã ba sông Vàm Cỏ, sông Soài Rạp và sông Cần Giuộc (Cần Đước, Long An) tổ công tác kiểm tra, tạm giữ 3 phương tiện sà lan vận chuyển (BTr 8650, BTr 8238 và BTr 5877) cùng 9 người liên quan.

Qua kiểm tra trên 3 phương tiện có khoảng 1.800 m3 cát. Các thuyền viên này cũng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số cát có trên phương tiện.

Đại diện Thủy đoàn II cho biết, thực hiện Điện 50 của Bộ Công an và chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, với tinh thần quyết tâm cao, cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ khắc phục khó khăn trong đêm tối, địa bàn sông nước, các phương án tác chiến nhanh gọn đặt ra cho mọi tình huống, quyết tâm phải kiểm tra, bắt giữ bảo đảm an toàn về người và phương tiện.

"Khi tiếp cận, tổ công tác đã khống chế được toàn bộ đối tượng, quá trình kiểm tra, truy xét nhanh các đối tượng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến phương tiện, thiết bị và hoạt động khai thác khoáng sản. Làm việc với tổ công tác, các đối tượng cũng thừa nhận hành vi vi phạm. Tổng số cát tại thời điểm kiểm tra ước tính khoảng 2.430 m3 cát" - đại diện Thủy đoàn II thông tin.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, phương tiện cho Phòng CSGT Công an TPHCM và Công an tỉnh Long An tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định.