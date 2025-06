Bản tin Hình sự: Hai người phụ nữ ẩu đả, một người tử vong

TPO - TIN NÓNG ngày 11/6: Bắt 2 đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TPHCM; Nhóm 'quái xế' đại náo đường phố ở Quảng Ninh bị phạt gần 100 triệu đồng; Bắt Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn GBF...

Công an TPHCM phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và Lâm Đồng bắt giữ Trần Như Phước (SN 1987, quê Khánh Hòa) và Ngô Sơn Hà (SN 1974, quê Lâm Đồng) để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Đây là 2 chủ tài khoản TikTok đăng tải thông tin sai sự thật về Trung tướng Lê Hồng Nam, nguyên Giám đốc Công an TPHCM.

Lực lượng chức năng Quảng Ninh xử phạt gần 100 triệu đồng nhóm 'quái xế' có hành vi tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông tại khu vực thị xã Đông Triều. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh hàng chục thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, thậm chí chở ba, không có giấy phép lái xe… trên một số tuyến quốc lộ.

Mai Văn Dũng (SN 1978, trú tại tỉnh Thanh Hóa) tự xưng là cán bộ Công ty 5C Việt Nam, có văn phòng đại diện tại tỉnh Quảng Ninh. Từ năm 2023 - 2024, Dũng đã nhận làm “trọn gói” hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất cho nhiều người dân với mức phí từ 10 đến 300 triệu đồng/hồ sơ. Tin tưởng vào lời quảng cáo và giới thiệu, nhiều người dân đã giao tiền cho Dũng, với tổng số tiền lên tới 686 triệu đồng.

Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ Lê Ngọc Sử (18 tuổi, trú TP Huế) để điều tra hành vi cướp giật tài sản. Theo công an, vào ngày 5/6, chỉ trong một giờ, đối tượng Sử đã thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản táo tợn trên địa bàn quận Sơn Trà. Cả 2 vụ việc đều diễn ra giữa đêm khuya, vắng người qua lại, gây bất an cho các du khách.

Liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP tập đoàn GBF, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc công ty này. Công ty CP tập đoàn GBF không có hoạt động kinh doanh. Để huy động tiền của nhà đầu tư, công ty này đã đưa ra các thông tin, hình ảnh không có thật để nhằm mục đích quảng bá khiến các nhà đầu tư tham gia nộp tiền nhằm chiếm đoạt.

Ngày 10/6, tại Văn phòng phòng công chứng L.Đ.T, trên quốc lộ 1K (phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lực lượng cảnh sát đã bí mật theo dõi kẻ tình nghi lừa đảo. Vào chiều cùng ngày, khi đối tượng mang sổ đỏ giả đến văn phòng công chứng kể trên để thực hiện giao dịch thế chấp vay của một người đàn ông ở tỉnh Đồng Nai với số tiền 8 tỷ đồng, lực lượng cảnh sát ập vào khống chế.

Công an tỉnh Vĩnh Long tạm giữ Nguyễn Thị Cúc (47 tuổi, ngụ huyện Bình Tân) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích hậu quả dẫn đến chết người. Trước đó, Cúc sang nhà bà P. (38 tuổi) phàn nàn về việc dẫn chó đi vệ sinh trước nhà. Hai bên xảy ra mẫu thuẫn cự cãi đánh nhau. Bị bà P. nắm tóc đè xuống, Cúc cũng chống trả, nắm lại tóc và dùng tay đánh bà P. Hai bên tiếp tục giằng co nhau dưới mặt đường thì con gái Cúc xông vào dùng tay đánh vào vùng đầu nạn nhân... đến bất tỉnh. Bà P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.