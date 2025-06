Bản tin Hình sự: Tạm giữ nhóm đối tượng lạng lách đánh võng, livestream trên TikTok

TPO - TIN NÓNG ngày 16/6: Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh thực phẩm chức năng chứa chất cấm; Vụ ô tô tông loạt xe máy khiến 2 mẹ con tử vong: Tài xế ra công an trình diện; Hà Nội: Triệu tập tài xế taxi liên quan vụ người dân tố bị 'chặt chém' hơn 4 triệu đồng...

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp”. Đây là các bị can trong đường dây kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn, phân phối thực phẩm chức năng chứa chất cấm, gây nguy hại đến sức khỏe người dân và thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định nhóm này đã xây dựng hệ thống kinh doanh đa cấp với hơn 110.000 thành viên, phân phối sản phẩm "Bitney Multi Juice".

Ngày 16/6, cùng với việc triệu tập tài xế taxi, cơ quan công an cũng đã làm việc với anh H. và chị M. (người dân tộc Mông, trú tại tỉnh Lào Cai) để làm rõ nội dung 2 người này đã trình báo tại Công an phường Mỹ Đình 2 (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải thông tin kèm đoạn video của anh Tr. trú tại Hà Nội về việc anh H. và chị M. bị tài xế xe ôm và taxi "chặt chém" tổng số tiền 4,9 triệu đồng. Anh Tr. cũng chính là người giúp đỡ 2 nạn nhân trình báo cơ quan chức năng.

Liên quan vụ ô tô tông nhiều xe máy ở quận Bình Tân (TPHCM) làm 2 người tử vong, ngày 16/6, nam tài xế đã ra trình diện tại Công an phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hiện Công an phường An Lạc (quận Bình Tân) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tiến hành di lý đối tượng về TPHCM để phục vụ công tác điều tra.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Kon Tum đã triệu tập làm việc hơn 30 đối tượng liên quan đến clip một cô gái ở thành phố Kon Tum bị đánh hội đồng, phát trực tiếp trên mạng. Theo cơ quan chức năng, thời điểm xảy ra vụ việc, bạn trai của nạn nhân cũng có mặt tại hiện trường và đối tượng này có mang theo súng.

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với bị cáo Trần Tùng (cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên) và các bị cáo liên quan trong vụ án “chuyến bay giải cứu” giai đoạn 2. Các bị cáo đều thừa nhận cáo buộc và bản án sơ thẩm đã xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai, đồng thời trình bày về tình tiết giảm nhẹ, nộp thêm các tài liệu về hoàn cảnh khó khăn, thân nhân có công với cách mạng, các chứng từ nộp khắc phục hậu quả, thực hiện nghĩa vụ mà bản án sơ thẩm đã tuyên…

Công an TP Hải Phòng tạm giữ 5 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng tại nhiều tuyến phố trung tâm. Nhóm này điều khiển xe máy che biển số, chạy lạng lách, dàn hàng ngang, phất cờ, vượt đèn đỏ và gây mất trật tự tại các tuyến phố trung tâm như: Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, Hồ Sen, Tô Hiệu, Lê Hồng Phong… sử dụng TikTok để livestream hành vi vi phạm, thu hút nhiều lượt xem, bình luận và tương tác, trong đó có phát trực tiếp vụ tai nạn giao thông tại vòng xuyến Võ Nguyên Giáp – Bùi Viện, gây tác động tiêu cực đến dư luận.