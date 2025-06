Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh thực phẩm chức năng chứa chất cấm

TPO - Ngày 16/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh đa cấp”. Đây là các bị can trong đường dây kinh doanh đa cấp quy mô đặc biệt lớn, phân phối thực phẩm chức năng chứa chất cấm, gây nguy hại đến sức khỏe người dân và thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.