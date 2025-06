Bản tin Hình sự: Xác minh thông tin hai người dân bị tài xế 'chặt chém' gần 5 triệu đồng

TPO - TIN NÓNG ngày 15/6: Ẩu đả trong quán nhậu, 1 người tử vong; Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả ‘khủng’; Lý do nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện ở Bình Phước bị bắt lần 2...

Công an TPHCM đang điều tra vụ án mạng làm 1 người tử vong xảy ra tại quán nhậu trên đường Đặng Thúc Vịnh. Trước đó, đêm 14/6, hai nhóm thực khách đang ăn uống tại quán nhậu trên thì nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi. Hai bên lời qua tiếng lại rồi lao vào ẩu đả. Trong lúc xô xát, một nam thực khách bị đâm gục tại chỗ. Gây án xong, nghi phạm nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Băng Th. (SN 1972, trú xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn) điều khiển ô tô BKS 38A-471.xx di chuyển theo hướng từ đường Trần Phú đến đường Hải Thượng Lãn Ông (TP Hà Tĩnh) thì xảy ra va chạm với ô tô BKS 30A-140.xx do ông Phan Xuân S. (SN 1953, trú tại phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh) điều khiển. Ông Th. yêu cầu gọi lực lượng chức năng đến hiện trường để xử lý thì ông S. lại điều khiển xe rời đi. Lúc này, ông Th. chặn đầu xe và nhảy lên nắp capo.

Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện 2 đối tượng L.T.M.D. (SN 1991) và N.T.T. (SN 1992, cùng ngụ tại Tây Ninh) thường xuyên livestream, bán mỹ phẩm với giá thành rất rẻ. Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Quản lý thị trường tỉnh kiểm tra ô tô mang BKS 53S -0664 do L.V.T. (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) điều khiển và phát hiện trên xe đang chở 32 thùng giấy, bên trong chứa mỹ phẩm (kem trộn) có trọng lượng 1.200kg không có hóa đơn chứng từ chứng mình nguồn gốc, xuất xứ.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Viện KSND tỉnh và chính quyền địa phương thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Đình Nhất (51 tuổi), nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng để điều tra về tội “Tham ô tài sản”. Đây là lần thứ 2, ông Nhất bị khởi tố, bắt giam. Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam ông Phạm Đình Nhất (khi đó 48 tuổi) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Viện KSND TP Huế cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Phú (SN 1992, trú xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế) về tội “Giết người”. Phú là nghi phạm trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình vợ cũ thương vong, xảy ra vào sáng 7/6 tại đường Văn Cao (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Theo thông tin phản ánh, chiều 13/6, trên đường từ Hà Nội về quê, khi đến lối rẽ vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai, anh Tr. gặp hai người (1 nam, 1 nữ) vác bao tải đi bộ giữa trời nắng nóng. Anh Tr. hỏi thăm thì biết họ đang về Lào Cai. Người phụ nữ cho biết thăm cháu ở Bệnh viện Nhi Trung ương và bị một tài xế xe ôm và tài xế taxi "chặt chém" số tiền gần 5 triệu đồng chở từ khu vực bến xe Mỹ Đình ra cao tốc Nội Bài- Lào Cai nhằm đuổi theo xe khách. Bức xúc trước sự việc, anh Tr. đã lưu lại thông tin của hai tài xế trên và đăng tải nội dung lên mạng xã hội. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ vụ việc.