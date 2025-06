Lý do nguyên Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện ở Bình Phước bị bắt lần 2

TPO - Ông Phạm Đình Nhất, nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tham ô tài sản”. Trước đó, ông này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, sau đó được tại ngoại để điều tra.

Tối 14/6, nguồn tin Tiền Phong xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Viện KSND tỉnh và chính quyền địa phương thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Phạm Đình Nhất (51 tuổi), nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng để điều tra về tội “Tham ô tài sản”.

Đây là lần thứ 2, ông Nhất bị khởi tố, bắt giam. Cuối năm 2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 người nguyên là Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng, gồm: Phạm Đình Nhất (khi đó 48 tuổi) và Nguyễn Thanh Lâm (57 tuổi). Cả 2 bị khởi tố cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 1, Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Phạm Đình Nhất và Nguyễn Thanh Lâm là 2 bị can trong vụ án hình sự có quyết định khởi tố vụ án vào ngày 26/1/2022. Kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2019, khi đang giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng, Phạm Đình Nhất đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, ký duyệt hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh, quyết toán đối với các khoản phụ cấp và tiền hỗ trợ cho đại biểu HĐND huyện Bù Đăng.

Từ đó, Trương Thị Hiệp là kế toán của đơn vị (đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam trước đó về tội Tham ô tài sản) đã lợi dụng lập khống hồ sơ, chứng từ quyết toán để chiếm đoạt kinh phí, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Sau một thời gian bị tạm giam, nguyên Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Bù Đăng Phạm Đình Nhất được tại ngoại để điều tra và nay bị bắt giam vì có thêm tội danh khác.