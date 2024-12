Bắt giam đối tượng tham ô tài sản

TPO - Lợi dụng quyền hạn, nhiệm vụ được giao, Lê Quang Hùng đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 1 tỉ đồng.

Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can đối với Lê Quang Hùng (SN 1989, trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) về tội danh “Tham ô tài sản”.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện, xác định Lê Quang Hùng trong thời gian làm việc tại Công ty cổ phần thương mại và phát triển NIJI có địa chỉ khu phố 2, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan chức năng đã xác định số tiền Hùng chiếm đoạt khoảng trên 1 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra theo đúng quy định của pháp luật.