Khởi tố, tạm giam nguyên Chánh văn phòng UBND tỉnh An Giang

TPO - Mở rộng điều tra vụ án xảy ra Công ty CP Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Bảo Trung - Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang (nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang).