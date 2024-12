Bắt cựu Phó Chủ tịch huyện ở Kiên Giang lừa đảo chiếm đoạt tài sản

TPO - Ông Trần Minh Vũ – Cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa tống đạt quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Minh Vũ (57 tuổi) - cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ông Vũ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố về hành vi "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo kết quả điều tra bổ sung, bị can Vũ là người được Thạch Thị Hiếu nhờ đứng tên giùm thửa đất có diện tích 5.850 m2 của bà Trần Thị Thanh ở xã Vĩnh Hòa Hiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang).

Khi có được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do mình đứng tên, Vũ đã giúp sức cho bị can Hiếu vay ngân hàng 500 triệu đồng. Tiếp đó, Vũ lại giúp sức cho bị can Hiếu chuyển nhượng thửa đất trên cho bà Vũ Thị Châu để bà Châu tiếp tục vay ngân hàng với số tiền cao hơn.

Sau đó, bà Châu giúp sức cho Hiếu chuyển nhượng thửa đất này, cùng với các thửa đất khác cho bà Trần Thị Thanh Hương để chiếm đoạt 9 tỷ đồng. Hành vi của Vũ đã giúp cho Hiếu chiếm đoạt thửa đất của bà Thanh được định giá trên 4,5 tỷ đồng.

Liên quan với vụ án này, trước đó Hiếu và Châu (cùng ngụ huyện Tân Hiệp) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt tạm giam về để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".