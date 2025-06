Khởi tố đối tượng gây thảm án tại Huế

TPO - Viện KSND TP Huế vừa phê chuẩn quyết định khởi tố và bắt tạm giam Phan Văn Phú, nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Huế khiến 3 người trong gia đình vợ cũ thương vong.

Ngày 15/6, thông tin từ Viện KSND TP Huế cho biết, vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phan Văn Phú (sinh năm 1992, trú xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, TP Huế) về hành vi “Giết người”.

Phú là nghi phạm trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong gia đình vợ cũ thương vong, xảy ra vào sáng 7/6 tại đường Văn Cao (phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa, TP Huế).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ sáng ngày 7/6, Phú mang theo dao đến nhà vợ cũ là chị T.T.K.C. (sinh năm 1994) tại địa chỉ 5/14 đường Văn Cao để xin đưa con chung về nhà nội chơi trước khi quay lại nơi làm việc ở phía Bắc. Tuy nhiên, chị C. không đồng ý, dẫn đến mâu thuẫn. Phú sau đó đã dùng dao tấn công khiến chị C., bà N.T.C. (mẹ chị C., sinh năm 1970) và anh T.H. (em trai chị C., sinh năm 2004) bị thương nặng.

Cả 3 nạn nhân được người dân cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, chị C. và bà C. đã tử vong. Riêng anh T.H. đã qua khỏi cơn nguy kịch, được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Sau khi gây án, Phú đến trụ sở Công an phường Xuân Phú đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn trong người tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, Phan Văn Phú và chị C. kết hôn năm 2019, có một con chung. Sau khi ly hôn vào năm 2024, chị C. được quyền nuôi con. Phú từng làm nghề sửa chữa ô tô tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), sau đó chuyển đến thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) làm việc từ đầu tháng 5/2025. Đầu tháng 6, Phú trở về nhà tại xã Quảng Lợi và gây ra vụ thảm án khi đến thăm con.