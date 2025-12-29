Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt 22 người trong băng nhóm lừa đảo hơn 1.000 nạn nhân

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động trên không gian mạng do Duyên, Diệm cầm đầu chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 bị hại.

Chiều 29/12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an Campuchia cùng công an nhiều tỉnh, thành trong nước triệt xóa thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia, bắt giữ 22 người liên quan.

Theo cơ quan công an, quá trình điều tra công an xác định Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú tại xã Kiến Thụy, Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar, dù chịu sự chi phối nhất định của các đối tượng người nước ngoài.

Còn Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú tại xã Hùng Thắng, Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu chi nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia.

ban-sao-hai-nghi-pham-duyen-va-diem-17-7984-4467-1766921945.jpg
Hai nghi can Duyên và Diệm (hàng đầu, từ phải sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Diệm trực tiếp thuê văn phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt (Campuchia), tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện các hành vi lừa đảo.

Công an xác định, có nhiều nạn nhân đã sập bẫy hai đường dây này, trong đó có nhiều người ở Hà Tĩnh. Từ những manh mối thu thập, cuối tháng 11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Campuchia và Myanmar đồng loạt khám xét, bắt 22 người tại nhiều địa phương. Một số nghi phạm bị bắt ngay khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

69510f2becd99.jpg
Công an dẫn giải nhóm đối tượng. (Ảnh Công an cung cấp)

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 5 đến khi bị triệt phá, đường dây tội phạm này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Lừa đảo #Bắt 22 người trong băng tội phạm mạng lừa hơn 1.000 nạn nhân #Công an Hà Tĩnh #lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục