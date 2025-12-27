Tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt 73 thùng pháo hoa

TPO - Ngày 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai Hương về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn tố giác của chị L.A phản ánh việc bị Nguyễn Thị Mai Hương lừa đảo, chiếm đoạt 73 thùng pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã cử kiểm sát viên phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành khám nghiệm hiện trường, đồng thời triển khai các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, chị L.A có hoạt động kinh doanh pháo hoa tại nhà và từng có quan hệ mua bán với Nguyễn Thị Mai Hương từ trước. Lợi dụng sự quen biết này, Hương đã đưa ra thông tin gian dối rằng mình đang có 75 thùng pháo hoa tại cửa hàng pháo hoa số 1 Bắc Giang để bán lại.

Để tạo lòng tin, Hương còn nhờ bà Nguyễn K.H là chủ cửa hàng pháo hoa số 1 xác nhận thông tin và cung cấp mã QR thanh toán mang tên “NGUYEN K.H” cho chị L.A. Tin tưởng các thông tin trên, chị L.A đã chuyển hơn 689 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Hương.

Đối tượng Nguyễn Thị Mai Hương.

Sau khi nhận được tiền, Nguyễn Thị Mai Hương không giao số pháo hoa như đã thỏa thuận mà sử dụng số tiền này để thanh toán mua 73 thùng pháo hoa tại cửa hàng pháo hoa số 1 Bắc Giang. Tiếp đó, Hương thuê xe vận chuyển số pháo hoa trên bán lại cho anh Nguyễn M.C và chị Vũ T.L, thu về tổng số tiền hơn 672 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thị Mai Hương để phục vụ công tác điều tra.