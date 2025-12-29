'Chạy' hồ sơ cai nghiện, 17 bị cáo hầu tòa

TPO - Từ ngày 22/1 đến 26/1/2026, TAND TPHCM xét xử 17 bị cáo liên quan sai phạm trong lập hồ sơ xử lý người sử dụng trái phép ma túy với các tội danh từ lợi dụng chức vụ đến đưa, nhận và môi giới hối lộ.

Hôm nay (29/12), TAND TPHCM cho biết, đơn vị này sẽ đưa vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, "Môi giới hối lộ" và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến sai phạm, tiêu cực trong việc lập hồ sơ xử lý đối với các đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

HĐXX do thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 22/1/2026 đến ngày 26/1/2026. Vụ án có 17 bị cáo, trong đó nhiều bị cáo là cựu công an.

Theo cáo trạng, qua công tác kiểm tra hồ sơ hủy quyết định quản lý người nghiện ma túy, trong thời gian làm thủ tục đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn TPHCM, Công an TPHCM đã phát hiện có một số cán bộ chiến sĩ trong lực lượng câu kết với các đối tượng khác bên ngoài thực hiện các hành vi sai phạm, tiêu cực trong quá trình xử lý hồ sơ, giúp các đối tượng nghiện ma túy không phải đi cai nghiện bắt buộc.

Trong số đó có bị cáo Phạm Trần Ngọc Thanh (cựu công an phường 11, quận Gò Vấp cũ) được phân công lập hồ sơ đưa các đối tượng nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện bị cáo Thanh đã làm trái công vụ, trực tiếp liên hệ nhờ xác nhận khống nơi cư trú cho một số người, giúp những người nghiện này không phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Các bị cáo khác gồm: Nguyễn Võ Anh Vũ, Nguyễn Bá Nhất, Ngô Ngọc Khương, Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến, Lê Hoàng Dan, do nể nang bạn bè, mặc dù biết các đối tượng cai nghiện không có thực tế cư trú trên địa bàn nhưng vẫn làm trái công vụ, chỉ đạo cấp dưới hoặc thực hiện xác nhận khống vào các đơn xin cứu xét, phiếu xác minh cư trú, nhằm mục đích xác nhận khống nơi cư trú để giúp các đối tượng nghiện không phải đi cai nghiện ma túy bắt buộc.

Các bị cáo Thanh, Vũ, Nhất, Dan, Khương, Phương và Mến bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo Tiết Thanh Hùng, Nguyễn Thanh Vân bị xét xử về tội “Đưa hối lộ”. Các bị cáo Dương Lý Trung, Đặng Minh Tự, Phan Thành Á, Chu Minh Hiếu, Hồ Nguyễn Vinh, Nguyễn Lê Hoài Bảo bị xét xử tội “Môi giới hối lộ”. Bị cáo Nguyễn Khánh Duy bị xét xử tội “Nhận hối lộ” và bị cáo Đỗ Minh Tài bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".