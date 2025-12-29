Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Lần theo mảnh vỡ trong đêm, công an 'tóm' kẻ gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

Nguyễn Thắng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ những mảnh vỡ xe mô tô để lại trên mặt đường, lực lượng điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã dựng lại toàn bộ hành trình của đối tượng gây tai nạn chết người, qua đó nhanh chóng xác định và tạm giữ đối tượng bỏ trốn sau hơn 10 giờ gây án.

Theo thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh, rạng sáng 28/12/2025, tại Km 14+730 Quốc lộ 31, thuộc thôn Hà Mỹ, xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ tai nạn giao thông đường bộ đặc biệt nghiêm trọng khiến một người tử vong. Thời điểm xảy ra tai nạn vào ban đêm, đường vắng, ít phương tiện qua lại, khu vực không có hệ thống camera giám sát, gây nhiều khó khăn cho công tác xác minh ban đầu. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển phương tiện đã rời khỏi hiện trường.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã chủ động phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng phương án, thành lập tổ điều tra phản ứng nhanh, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy vết đối tượng.

Quá trình điều tra cho thấy, từ các dấu vết thu thập được tại hiện trường, lực lượng chức năng đã tiến hành phân tích hướng va chạm, mảnh vỡ phương tiện, đối chiếu khung thời gian và tuyến đường di chuyển của các phương tiện qua khu vực. Từng manh mối nhỏ được rà soát, khoanh vùng, qua đó từng bước dựng lại diễn biến vụ việc và xác định diện đối tượng nghi vấn.

doi-tuong-phan-van-lien-va-hien-truong.jpg
Đối tượng Phan Văn Liên và hiện trường vụ tai nạn.

Đáng chú ý, qua dấu vết để lại, cơ quan điều tra nhận định sau khi gây tai nạn, đối tượng cũng bị ngã xe, để lại nhiều mảnh vỡ tại hiện trường và có khả năng bị xây xước ở nhiều vị trí trên cơ thể. Đây là tình tiết quan trọng giúp củng cố hệ thống chứng cứ khách quan, phục vụ hiệu quả công tác truy tìm.

Sau hơn 10 giờ khẩn trương xác minh, đến đêm 28/12, lực lượng Công an đã xác định và tạm giữ Phan Văn Liên (SN 1991, trú tại tổ dân phố Đông Mo, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) là người điều khiển xe mô tô gây tai nạn làm chết người rồi bỏ trốn.

Theo cơ quan chức năng, Phan Văn Liên có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, mới chấp hành xong án phạt tù đầu năm 2024, hiện làm nghề giết mổ, mổ lợn thuê. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Nguyễn Thắng
#tai nạn #Công an Bắc Ninh #điều tra #bắt giữ #xe mô tô #bỏ trốn #tai nạn chết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục