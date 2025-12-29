Thông tin mới liên quan đối tượng ‘giả chết’ trục lợi bảo hiểm

TPO - Lãnh đạo phường Quang Trung (Thanh Hóa) cho biết chưa thể xóa khai tử cho người phụ nữ “giả chết” 5 năm để trục lợi bảo hiểm trước khi có kết luận từ cơ quan điều tra.

Thông tin trên được lãnh đạo UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa đưa ra vào sáng 29/12.

Theo lãnh đạo địa phương, việc xóa khai tử được thực hiện khi cơ quan điều tra có kết luận chính thức, khẳng định chính xác người đã bị khai tử trước đó chính là bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984, trú phường Quang Trung).

Bị can Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (SN 1955, mẹ ruột Thu, cùng trú phường Quang Trung), để điều tra về tội “Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm”.

Theo cơ quan điều tra, năm 2017, Thu ly hôn rồi về sống cùng mẹ ruột là bà Thập tại Thanh Hóa. Quá trình làm ăn ở các tỉnh phía Nam, Thu mua bốn hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Công ty Prudential và Công ty CP Bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Năm 2020, Thu phát hiện bị u nang tử cung, cho người khác vay tiền nhưng không lấy được và có tư tưởng bất mãn, chán đời nên đã nảy sinh ý định giả chết để thay cung tên số và lấy tiền bảo hiểm từ các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã tham gia các năm 2017-2018.

Để thực hiện hành vi, ngày 7/6/2020, Thu mua thuốc ngủ, dàn dựng hiện trường giả chết tại nhà, làm mặt bị xây xước rướm máu để tránh bị lộ, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương trong đêm.

Thu cùng mẹ ruột dàn dựng việc "giả chết" để trục lợi bảo hiểm.

Bị can Trần Thị Thập (mẹ Thu) dù biết rõ hành vi giả chết của Thu nhưng vẫn thực hiện việc tổ chức đám tang giả cho con rồi khai tử không đúng sự thật tại UBND phường Phú Sơn (cũ), xác nhận nguyên nhân chết là “đột tử”, trực tiếp liên hệ với nhân viên bảo hiểm để hoàn tất hồ sơ yêu cầu chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Với thủ đoạn gian dối nêu trên, các đối tượng đã được thanh toán 3/4 hợp đồng bảo hiểm, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền bảo hiểm, Thu tiếp tục thay đổi nơi cư trú, che giấu tung tích, sử dụng tiền chiếm đoạt để đầu tư bất động sản và trí tuệ nhân tạo (AI).

Trung tuần tháng 12 vừa qua, khi Thu quay về địa phương UBND phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa làm thủ tục xin xóa khai tử, giải quyết giấy tờ cá nhân thì bị cơ quan công an phát hiện, điều tra và bắt giữ