Pháp luật

Google News

Thu giữ 47.500 bao thuốc lá giả thương hiệu Việt, sản xuất tại Campuchia

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Từ manh mối những chuyến hàng đổ về các tiệm tạp hóa, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lần ra đường dây buôn bán thuốc lá giả mạo thương hiệu Việt Nam, sản xuất tại Campuchia.

Ngày 29/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”.

5 đối tượng bị khởi tố gồm: Bùi Thị Búp (SN 1988, trú xã Bình An, tỉnh Đồng Nai), Lương Trần Thùy Trang (SN 1995, trú phường Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh), Lãnh Văn Long (SN 1994, trú xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang), Nguyễn Hải Chiều (SN 1981, trú phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh), Nguyễn Đức Thọ (SN 1985, trú xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Buôn bán hàng giả”.

Trước đó, vào ngày 18/12, tại địa bàn xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện 02 xe ô tô BKS: 29H - 722.27 do V.T.N (SN 1981) điều khiển và xe ô tô tải BKS: 38C - 201.57 do Nguyễn Đức Thọ điều khiển, đang bốc dỡ thuốc lá điếu bao cứng giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam.

6951d96b83240-17669766696301651797303.jpg
Lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá giả tại xã Can Lộc khi đang phân phối cho các đại lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 75 thùng thuốc lá điếu bao cứng giả, tương đương 37.500 bao thuốc lá.

Làm việc với CQĐT, Nguyễn Đức Thọ khai nhận, đã mua số thuốc lá giả trên từ một người phụ nữ tại các tỉnh phía Nam, sau đó vận chuyển về Hà Tĩnh để tiêu thụ tại các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lời.

Mở rộng điều tra, ngày 22/12, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Hà Huy bắt giữ hai đối tượng Bùi Thị Búp và Lương Trần Thùy Trang. Đồng thời, một mũi trinh sát khác đã kịp thời bắt giữ Lãnh Văn Long và Nguyễn Hải Chiều.

6951d9931c951-17669767371952039213260.jpg
Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh Công an Hà Tĩnh).

Tang vật thu giữ trong toàn bộ vụ án gồm 95 thùng thuốc lá giả, tương đương 47.500 bao thuốc lá, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, số thuốc lá trong vụ án được sản xuất tại Campuchia, giả mạo một thương hiệu thuốc lá Việt Nam, sau đó vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ. Các sản phẩm được làm giả với hình thức, bao bì tương đối tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thường. Các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để rao bán với giá thấp.

Công an xác định, Lương Trần Thùy Trang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động buôn bán thuốc lá giả. Bùi Thị Búp giữ vai trò trung gian, tìm kiếm khách hàng, sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để chào bán sản phẩm. Các đối tượng Nguyễn Đức Thọ, Nguyễn Hải Chiều và Lãnh Văn Long mua thuốc lá giả từ Búp, sau đó phân phối cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn nhiều tỉnh để tiêu thụ.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #thuốc lá giả #Khởi tố 5 đối tượng #thu giữ 47.500 bao thuốc lá giả thương hiệu Việt

