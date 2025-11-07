Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

An Giang điều tra vụ hàng giả, kém chất lượng trị giá hơn 13 tỷ đồng

TPO - Phát hiện hàng chục nghìn sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm rõ hành vi kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trị giá hơn 13 tỷ đồng.

Sáng 7/11, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, ông Nguyễn Quốc Thơ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh An Giang thông tin về kết quả kiểm tra, xử lý một vụ kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng có giá trị lớn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 12/9, Chi cục QLTT tỉnh An Giang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh C.A. T tại phường Rạch Giá.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng lấy 9 mẫu sản phẩm gửi kiểm nghiệm chất lượng, đồng thời tạm giữ hơn 21.200 sản phẩm gồm viên uống, bột sữa hạt… Tổng giá trị ước tính hơn 13 tỷ đồng để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Kết quả thử nghiệm cho thấy nhiều sản phẩm không đạt chỉ tiêu chất lượng.

z7197963898687-a9ebb44cfde522b4e9d517c24b99146b-5603.jpg
Ông Nguyễn Quốc Thơ - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang thông tin tại buổi giao ban báo chí. Ảnh: Nhật Huy.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và chứng cứ thu thập được, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh C.A.T về 3 hành vi vi phạm trong lĩnh vực thương mại.

Theo ông Nguyễn Quốc Thơ, quá trình giám định xác định có 1 hành vi kinh doanh hàng giả và 2 hành vi vi phạm hành chính liên quan đến thủ tục đăng ký và chất lượng hàng hóa. Tổng giá trị hàng giả ước khoảng 95 triệu đồng, còn hàng kém chất lượng lên tới hơn 13 tỷ đồng (tính theo giá niêm yết tại cơ sở sản xuất, kinh doanh).

“Hành vi liên quan hàng giả đã được chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh để xử lý theo quy định. Hai hành vi hành chính còn lại được chuyển đến UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định”, ông Thơ cho biết.

sad-4737.jpg
Lực lượng chức năng kiểm tra hộ kinh doanh C.A. T. Ảnh: QLTT.

Theo ông Thơ, qua kiểm định, một số sản phẩm công bố chỉ tiêu canxi 3.898 mg/kg, nhưng thực tế chỉ đạt 1.280 mg/kg, đạt 3,8%. “Theo quy định, sản phẩm có chỉ tiêu dưới 70% so với công bố được xếp là hàng giả; còn ngưỡng trên 70% xếp hàng kém chất lượng”, ông Thơ nói.

Với hàng kém chất lượng, cơ quan chức năng buộc doanh nghiệp thu hồi, tái chế; còn hàng giả sẽ bị tiêu hủy theo quy định. Khi có kết quả xử lý cuối cùng, Chi cục QLTT tỉnh An Giang sẽ thông tin chính thức đến báo chí và các cơ quan liên quan.

Nhật Huy
#An Giang #hàng giả #hàng kém chất lượng #công an #chuyển hồ sơ #kinh doanh

