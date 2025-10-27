Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Tạm giam 5 đối tượng, thu hàng trăm nghìn file dữ liệu giả mạo

Hoàng Nam
TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây sản xuất, mua bán giấy tờ giả tinh vi liên tỉnh, thu giữ lượng lớn tang vật và bắt giữ 5 đối tượng cầm đầu.

Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã đấu tranh, triệt phá đường dây chuyên làm và mua bán giấy tờ giả hoạt động trên không gian mạng, với quy mô và thủ đoạn hết sức tinh vi.

1-119-20251026235842.jpg

Các đối tượng thiết lập nhiều hội, nhóm kín trên mạng xã hội để giao dịch, chia thành các mắt xích khép kín từ khâu nhận đơn, chỉnh sửa file, in ấn đến vận chuyển. Toàn bộ quá trình chỉ liên hệ qua các nền tảng như Messenger, Telegram và sử dụng dịch vụ giao hàng công nghệ để chuyển “hàng”.

Từ một vụ việc người dân ở xã Phong Nha (Quảng Bình) trình báo sau khi phát hiện bằng lái xe và chứng chỉ mua qua mạng là giả, lực lượng chức năng đã lần ra đầu mối Nguyễn Văn Tý – người môi giới. Quá trình mở rộng điều tra, Công an phát hiện cả một đường dây lớn đứng sau, trải rộng nhiều tỉnh, thành.

Các đối tượng Phạm Văn Công, Phạm Văn Hùng, Đặng Duy Tuấn, Nguyễn Văn Tình (trú Ninh Bình) và Trần Văn Đạt (trú Hà Nội) được xác định là những mắt xích chủ chốt trong khâu sản xuất và phát hành giấy tờ giả.

Khám xét nơi ở, Công an thu giữ 11 điện thoại di động, 7 màn hình máy tính, 6 CPU, máy in phôi, máy ép thẻ, hàng chục nghìn phôi, tem dán, bộ hồ sơ giả và hơn 100.000 file dữ liệu phục vụ việc làm giả các loại văn bằng, chứng chỉ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chỉ trong thời gian ngắn, đường dây này đã sản xuất và bán ra hàng chục nghìn giấy tờ giả, bao gồm giấy phép lái xe, bằng tốt nghiệp, chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở… cho nhiều người trên cả nước.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam
#công an tỉnh quảng trị #triệt phá đường dây #giấy tờ giả #không gian mạng #tạm giam 5 đối tượng

