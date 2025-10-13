Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố, bắt tạm giam 'Ngân 98' vì sản xuất, buôn bán hàng giả

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) – người điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop – để điều tra về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để sản xuất các sản phẩm “thực phẩm bảo vệ sức khỏe” như Super Detox X3, X7, X1000.

anh-2-ngan-98-va-tang-vat-thu-giu.jpg
Ngân 98 và tang vật thu được từ vụ án. Ảnh CA.TPHCM

Lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm”, Ngân cho sản xuất thêm “viên rau củ Collagen” không được cấp phép lưu hành, dán nhãn thương hiệu trùng với các sản phẩm trên và bán kèm trong “liệu trình giảm cân” từ 4 -15 kg, có giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng. Dù ghi chú “hàng tặng kèm, không bán”, thực tế sản phẩm này được phân phối trọn bộ cho khách hàng nhằm che giấu hành vi kinh doanh hàng giả.

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng, là hàng giả; trong đó một số mẫu chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, huyết áp và nguy cơ ung thư.

anh-3-tang-vat-thu-giu.jpg
.anh-4-tang-vat-thu-giu.jpg
Tang vật thu được từ vụ án. Ảnh CA.TPHCM

Doanh thu từ hoạt động này trong giai đoạn 2023–2024 lên tới hàng trăm tỷ đồng, được Ngân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân không thành khẩn, khai nhận quanh co, đổ lỗi cho các cá nhân khác nhằm trốn tránh trách nhiệm. Tuy nhiên, các chứng cứ về dòng tiền, dữ liệu giao hàng, hợp đồng sản xuất và lời khai của nhân viên đều khẳng định Ngân là người chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh hàng giả.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan.

anh-1-tong-dat-qd-lenh.jpg
Ngân 98 tại cơ quan công an. Ảnh CA.TPHCM

Công an TP.HCM khẳng định sẽ xử lý nghiêm các hành vi xâm hại sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời kêu gọi người dân cảnh giác, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ bản thân và cộng đồng.

