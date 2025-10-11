Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Khởi tố đối tượng đá vào bụng thai phụ, quát ‘biết tao là ai không’?

Huỳnh Thủy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vì cho rằng “bán mì tôm đắt”, một người đàn ông ở Đắk Lắk đã tấn công thai phụ và mẹ của người này. Chưa hết, đối tượng còn buông lời thách thức, quát “biết tao là ai không” trước khi rời đi.

Sáng 11/10, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Triệu Quí (SN 2000, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng theo Điều 318, Bộ luật hình sự.

Trần Triệu Quí là đối tượng có hành vi hành hung một phụ nữ mang thai, bán hàng tạp hóa trước cổng Bệnh viện đa khoa Phú Yên vào khuya 21/9/2025.

lam-viec-12200667.jpg
Đối tượng Quí tại cơ quan công an.

Trước đó, ngày 21/9, Công an phường Tuy Hòa (Đắk Lắk) tiếp nhận nguồn tin của chị L.T.K.N. (SN 1990, trú khu phố Ninh Tịnh 6, phường Bình Kiến) về việc chị bị một nam thanh niên hành hung.

Trong clip do chị N. chia sẻ, Quí đến tiệm tạp hóa của chị mua 3 gói mì với giá 30.000 đồng. Khi nghe giá, đối tượng chửi bới, sau đó đá vào bụng chị N., mặc cho chị đang mang thai.

Không dừng lại, người này còn tấn công mẹ chị N., ném dép vào nạn nhân. Trước khi rời đi, đối tượng Qúi còn hỏi chị N. “biết tao là ai không?”.

danh1-12161643.jpg
Đối tượng Quí hành hung thai phụ.

Chị N. sau đó đã vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng chấn thương vùng bụng, lưng dưới và chậu hông. Các bác sĩ sản khoa chẩn đoán chị N. bị động thai khi đang mang thai 17 tuần, có nguy cơ sẩy thai do bị đánh và yêu cầu nhập viện dưỡng thai.

Sau khi clip đăng tải trên mạng xã hội, tối 22/9, mẹ của thanh niên này đã tìm đến quán để xin lỗi chị N. Tuy nhiên, Quí không xuất hiện, thậm chí còn tiếp tục đe dọa gia đình chị.

Tại cơ quan công an, Quí thừa nhận đánh chị N. với lý do cho rằng “bán mì tôm đắt”.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #khởi tố #tấn công #thai phụ

