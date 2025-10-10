Về nhà sau buổi học, nữ sinh viên 18 tuổi tử nạn dưới bánh xe buýt

TPO - Công an xã Bà Điểm (TPHCM) đang điều tra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trưa 10/10 trên đường Lê Quang Đạo, đoạn gần ngã tư An Sương, khiến một nữ sinh viên 18 tuổi tử vong tại chỗ.

Khoảng 11 giờ cùng ngày, xe buýt số 151 (tuyến Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) đang di chuyển trên đường Lê Quang Đạo, hướng về ngã tư An Sương đã va chạm với xe máy do một cô gái điều khiển mang biển số TPHCM.

Cú va chạm mạnh khiến cô gái ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nạn nhân là cô gái 18 tuổi, tên T., là sinh viên năm nhất của một trường đại học tại TPHCM.

Các nhân chứng cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn, nạn nhân T. đang mang ba lô, có dấu hiệu vừa từ trường học trở về.

Ngay sau vụ việc, Công an xã Bà Điểm đã phối hợp cùng lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông và tiến hành trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn thương tâm này.