Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Xe tải lao sang làn ngược chiều tông người đi đường tử vong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 8/10, Công an phường Long Trường, TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, tài xế điều khiển xe tải biển số TPHCM lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, hướng từ cảng Phú Hữu đi vòng xoay Phú Hữu.

img-5606.jpg
Xe tải gây tai nạn (ảnh X.Đ)

Khi đến gần đoạn giao với đường Gò Cát (phường Long Trường), xe tải bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, tông vào cột điện và xe máy do ông Đ. (37 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển đang dừng đỗ trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến ông Đ. tử vong tại chỗ, tường nhà dân và cột điện bị hư hại.

img-5607-7782.jpg
Hiện trường vụ tai nạn (ảnh: X.Đ)

Ngay sau tai nạn, Công an phường Long Trường phối hợp lực lượng CSGT phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Đường Nguyễn Duy Trinh nhiều năm nay là “điểm nóng” về ùn tắc và tai nạn giao thông tại cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Nguyễn Dũng
#Tài xế #phạt tài xế #tài xế ái ô tô #tài xế đạp nhầm chân ga #Đường Nguyễn Duy trinh #Công an #TPHCM

Xem thêm

Cùng chuyên mục