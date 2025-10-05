Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Phạt nặng tài xế ô tô không nhường đường xe ưu tiên ở TPHCM

TPO - Dù đã được cảnh sát giao thông (CSGT) ra hiệu lệnh nhường đường nhưng tài xế vẫn phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.

Ngày 5/10, thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Tây Bắc thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) cho biết vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh H.Đ.T. (SN 1990, ngụ TPHCM) về hành vi không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu đi làm nhiệm vụ.

Clip sự việc được CSGT ghi lại

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tài xế T. sẽ bị phạt tiền từ 6–8 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó vào khoảng 13h45 ngày 1/10, anh T. điều khiển ô tô biển số 51L-624.xx lưu thông trên đường Phan Văn Khải hướng từ cầu An Hạ đi cầu vượt Củ Chi.
Khi đến giao lộ Phan Văn Khải – Liêu Bình Hương (xã Củ Chi), tài xế này phớt lờ tín hiệu còi, cản trở đoàn xe ưu tiên đang di chuyển cùng chiều.

img-5601.jpg
Tài xế sau đó được CSGT làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính

Sau khi trích xuất hình ảnh, Trạm CSGT Tây Bắc đã xác minh, mời anh T. đến làm việc. Tại đây, tài xế cho biết do chủ quan, thấy đoàn xe từ xa nên không giảm tốc độ, không kịp đánh lái nhường đường. Khi xe CSGT phát tín hiệu áp sát, anh T. mới chấp hành.

Trạm CSGT Tây Bắc khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ quy định nhường đường cho các xe ưu tiên như xe cứu thương, xe chữa cháy, xe công an… để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp và an toàn giao thông chung.

Nguyễn Dũng
