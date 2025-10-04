Mô hình 'Tổ công tác 3 trong 1': Bước chuyển mới trong xây dựng phường an toàn, tình nghĩa

TPO - Ngày 4/10, Ban Chỉ đạo 138 phường An Phú Đông (TPHCM) tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe – Tuyên truyền – Hỗ trợ người dân”, và tuyên truyền cài đặt ứng dụng “SOS An ninh, trật tự” (Cảnh báo khẩn cấp – ANTT) do Công an TPHCM phát triển.

Mô hình này được kỳ vọng góp phần tăng cường tương tác giữa chính quyền với người dân, nâng cao hiệu quả giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng phường an toàn, văn minh, nghĩa tình.

Đại biểu tham dự Lễ ra mắt mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” và tuyên truyền cài đặt ứng dụng “SOS An ninh, trật tự” trên địa bàn phường An Phú Đông, tuyên truyền cài đặt ứng dụng Cảnh báo khẩn cấp – ANTT CA TPHCM

Việc triển khai mô hình nhằm thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 138 TPHCM theo Văn bản số 2294 ngày 26/9/2025, hướng tới đổi mới phương thức làm việc, lấy người dân làm trung tâm, sâu sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phản ánh của nhân dân, góp phần xử lý sớm, hiệu quả các vấn đề an ninh trật tự từ cơ sở.

Tại buổi lễ, Trung tá Võ Chí Hiếu, Trưởng Công an phường An Phú Đông – triển khai kế hoạch thực hiện mô hình “Tổ công tác 3 trong 1”, nhấn mạnh yêu cầu các lực lượng tăng cường phối hợp, gần dân, sát dân, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc của nhân dân, đồng thời chủ động phòng ngừa, giải quyết từ sớm, từ xa và từ cơ sở các vấn đề phức tạp và nhu cầu chính đáng của người dân.

Trung tá Võ Chí Hiếu - Trưởng Công an phường An Phú Đông triển khai chủ trương Nghị quyết, Kế hoạch thực hiện Mô hình Tổ công tác "3 trong 1": Lắng nghe- Tuyên truyền- Hỗ trợ người dân” trên địa bàn phường

Ban tổ chức cũng hướng dẫn cán bộ, người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS – ANTT Công an TPHCM, công cụ kết nối trực tiếp người dân với lực lượng chức năng, giúp phản ánh nhanh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự và hỗ trợ khẩn cấp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an ninh.

Phát biểu chỉ đạo tại buỗi lễ ra mắt mô hình, bà Bùi Thị Lam Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng BCĐ 138 phường nhấn mạnh mô hình “Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe- Tuyên truyền- Hỗ trợ người dân” và Ứng dụng Cảnh báo khẩn cấp SOS An ninh trật tự CATPHCM là những mô hình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đổi mới phương thức làm việc, lấy người dân làm trung tâm, "sâu sát cơ sở, sâu sát nhân dân"; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 – 2030, xây dựng phường An Phú Đông an toàn, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ứng dụng Cảnh báo khẩn cấp SOS – ANTT Công an TPHCM

"Mô hình và ứng dụng sẽ tạo chuyển biến thực chất trong cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ và đời sống ổn định, hạnh phúc của người dân.

Đặc biệt, các đơn vị được phân công nhiệm vụ cần tập trung hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng thành thạo các ứng dụng, tiện ích số như Cổng Dịch vụ công Quốc gia, VNeID, HELP 114, SOS An ninh trật tự CATP.HCM... để kịp thời phản ánh, tố giác tội phạm, kiến nghị với cơ quan chức năng để xử lý hiệu quả", bà Hồng kỳ vọng.

Bà Hồ Thị Thủy - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường (bên trái) và bà Bùi Thị Lam Hồng - Chủ tịch UBND phường An Phú Đông trao Quyết định thành lập Mô hình Tổ công tác 3 trong 1: Lắng nghe- Tuyên truyền- Hỗ trợ người dân”

Cũng trong chương trình, Trung tá Nguyễn Văn Trọi, Phó Trưởng Công an phường – triển khai kế hoạch xây dựng “Khu phố không có ma túy” trên địa bàn, thể hiện quyết tâm chính trị và trách nhiệm của lực lượng công an trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.