Địa ốc

Google News

Hơn 2 triệu trường hợp thiếu thông tin đất đai sau hợp nhất, TPHCM kêu gọi phối hợp

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 3/10, Công an TPHCM vừa phát đi văn bản kêu gọi người dân mang sổ đỏ, sổ hồng và CCCD đến UBND hoặc Trung tâm hành chính công để đối chiếu, xác thực. Việc bổ sung dữ liệu sẽ giúp giảm thủ tục, bảo đảm quyền lợi và tích hợp tiện ích số qua ứng dụng VNeID.

Theo đó, TPHCM đang triển khai Chiến dịch 90 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai với mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu “đúng - đủ - sạch - sống”, phục vụ quản lý nhà nước và giảm thủ tục hành chính.

so-do-0305235539.jpg
Hơn 2 triệu trường hợp thiếu thông tin đất đai sau hợp nhất, TPHCM kêu gọi phối hợp

Sau một tháng triển khai, thành phố đã hợp nhất dữ liệu từ ba địa phương trước sáp nhập với hơn 4,77 triệu thửa đất. Tuy nhiên, còn khoảng 2 triệu chủ sử dụng đất và chủ sở hữu nhà ở chưa có đủ thông tin trong hệ thống.

Từ thực tế đó, Công an TPHCM và Sở Tài nguyên – Môi trường kêu gọi người dân chủ động cung cấp, xác thực thông tin đất đai, nhà ở tại Công an cơ sở, UBND xã, phường hoặc Trung tâm hành chính công. Mang theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/nhà ở (Sổ đỏ, Sổ hồng) và Căn cước công dân để đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu.

Theo TPHCM, việc hoàn thiện dữ liệu sẽ giúp người dân giảm thủ tục hành chính, bảo đảm quyền lợi hợp pháp về đất đai – nhà ở, đồng thời tích hợp tiện ích số qua ứng dụng VNeID và miniApp Thông tin đất đai.

Nguyễn Dũng
#đất đai TPHCM #hợp nhất dữ liệu đất đai #quản lý đất đai #dịch vụ công #VNeID #giấy chứng nhận quyền sử dụng đất #thủ tục hành chính

