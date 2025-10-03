Công an TPHCM tìm nạn nhân vụ lừa đảo ‘bao đậu’ bằng lái ô tô

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TPO - Công an TPHCM đang điều tra Phan Trần Quý (33 tuổi, quê Gia Lai) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn hứa “lo” thi bằng lái ô tô hạng B2 trọn gói. Nhiều người đã đưa tiền cho Quý nhưng không nhận được kết quả như cam kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM thông báo đang mở rộng điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến bị can Phan Trần Quý (33 tuổi, quê Gia Lai).

img-4654.jpg
Một buổi khai mạc thi sát hạch tại TPHCM tháng 7/2025

Theo điều tra ban đầu, Quý đưa ra thông tin gian dối rằng có thể nhờ người quen “lo” thi bằng lái ô tô hạng B2 theo hình thức trọn gói. Nhiều người tin tưởng đã đưa tiền cho Quý nhưng sau đó bị chiếm đoạt.

Công an đã xác định một số nạn nhân gồm bà Trang (SN 1998), bà Oanh (SN 1996) – cùng tạm trú quận Tân Bình; ông Dương (SN 1992) – tạm trú quận Gò Vấp, ông Chiến (SN 1992, chưa rõ nơi ở), ông Duệ (SN 1993, ngụ TP Thủ Đức).

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM kêu gọi những ai là nạn nhân của Phan Trần Quý trong vụ lừa đảo “bao đậu” bằng lái xe liên hệ để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
