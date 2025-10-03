Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

TP.HCM: Tìm người thân bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở Củ Chi

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 3/10, UBND xã Củ Chi (TP.HCM) cho biết đang thông báo tìm người thân của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 26/9, ông Nguyễn Đức Anh (45 tuổi, ngụ xã Củ Chi) phát hiện bé gái trước nhà số 31, đường số 5, ấp Bàu Sim và trình báo chính quyền.

Theo cơ quan chức năng, bé gái sơ sinh khoảng 7 ngày tuổi, cân nặng khoảng 2,7 kg, vàng da sơ sinh đến cẳng chân, mắt phản xạ tốt, tay chân bình thường, không có thương tật, dị tật ngoài trên cơ thể, rốn khô (chưa rụng).

Khi được phát hiện, bé gái mặc áo sơ sinh tay dài màu trắng, sọc vàng; tay chân của trẻ được mang bao tay và bao chân màu hồng; đầu đội nón sơ sinh màu vàng; trẻ được quấn trong chiếc khăn màu trắng sọc nâu.

Hiện chưa có ai đến nhận lại trẻ. Chính quyền cho biết sau 7 ngày, nếu không có người thân đến liên hệ, sẽ lập hồ sơ giải quyết theo quy định pháp luật.

