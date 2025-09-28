Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Vụ thi thể thai nhi trong thùng carton: Người mẹ khai gì?

Nguyễn Dũng
TPO - Tại cơ quan công an, H. khai sinh con trong nhà vệ sinh nhưng bé không còn dấu hiệu sống. Hoảng loạn, H. quấn khăn, bỏ thi thể bé vào thùng carton rồi mang ra hẻm vứt bỏ.

Ngày 28/9, Công an phường Trung Mỹ Tây phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ thi thể trẻ sơ sinh bị bỏ trong thùng carton tại con hẻm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ.

nguoi-me-trong-vu-phat-hien-thi-the-tre-so-sinh-o-phuong-trung-my-tay-khai-gi-1-4747-5677jpg.jpg
Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường

Thông tin ban đầu, qua trích xuất camera an ninh khu vực, cơ quan chức năng phát hiện một người đã đến đặt thùng carton tại vị trí trên. Công an sau đó đã mời người nghi vấn là L.T.B.H (25 tuổi, ở phường Trung Mỹ Tây) lên làm việc.

Tại cơ quan công an, L.T.B.H khai nhận vào khoảng giữa tháng 9/2025, cô cảm thấy bụng có dấu hiệu như mang thai nhưng không đi khám vì trước đó vẫn có kinh nguyệt, dù chu kỳ chỉ kéo dài khoảng 2 ngày.

Đến khoảng 14 giờ ngày 23/9, khi đi vệ sinh, H. bị đau bụng dữ dội và sinh ra một bé trai. Tuy nhiên, khi bế đứa trẻ lên, H. phát hiện bé không còn dấu hiệu của sự sống. Hoảng loạn và lo sợ, H. dùng khăn quấn thi thể đứa trẻ, cho vào thùng carton đựng sữa và cất giấu trên gác.

nguoi-me-trong-vu-phat-hien-thi-the-tre-so-sinh-o-phuong-trung-my-tay-khai-gi-1-4747-5677jpg.jpg
Công an phong tỏa hiện trường vụ việc

Thời điểm xảy ra sự việc, H. ở nhà một mình, chồng là Đ.V.T (31 tuổi) cùng con trai và mẹ chồng không có mặt nên không hay biết.

Đến chiều cùng ngày, H. mang thùng carton chứa thi thể đứa trẻ đến con hẻm không số bên hông siêu thị trên đường Nguyễn Ảnh Thủ để vứt bỏ. H. khai không nói với bất kỳ ai, kể cả chồng và người thân trong gia đình.

Công an cũng mời chồng của H lên làm việc để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc được trưng cầu giám định pháp y nhằm xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé và xử lý theo quy định pháp luật.

z7048299007514-669aa4f72c4f12072b0db35a45c397ae-6310.jpg
Thùng carton chứa thi thể trẻ sơ sinh

Như Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 10 giờ ngày 25/9, người dân sinh sống tại con hẻm bên hông một siêu thị trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây (quận 12 cũ), TPHCM phát hiện một thùng carton có dấu hiệu bất thường. Khi kiểm tra, người dân phát hiện bên trong là thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn. Sự việc được trình báo đến cơ quan công an.

Ngay sau đó, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm nhằm điều tra làm rõ vụ việc.

Nguyễn Dũng
