Khởi tố tài xế ôtô đánh cụ ông 72 tuổi sau va chạm giao thông

TPO - Liên quan đến vụ việc người đàn ông điều khiển xe ô tô đánh cụ ông sau va chạm giao thông gây xôn xao dự luận tại giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) hồi giữa tháng 9, công an TPHCM vừa ra quyết định khởi tố đối với người đàn ông về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Lâm Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ TPHCM) về tội gây rối trật tự công cộng. Trước đó, ngày 15/9, Tuấn bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Hình ảnh Tuấn đánh cụ ông bị người đi đường ghi lại

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 14h30 ngày 12/9, Tuấn điều khiển ôtô đến giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai – Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Sài Gòn) thì xảy ra va chạm với xe máy do ông Đ.K.T. (72 tuổi) cầm lái. Sau va chạm, Tuấn xuống xe và liên tục đánh vào đầu ông T.. Chỉ đến khi nhiều người dân can ngăn, Tuấn mới dừng lại và rời hiện trường.

Toàn bộ sự việc được người dân ghi hình, đăng tải lên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. Công an phường Sài Gòn sau đó phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự mời các bên liên quan lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai do ô tô của mình va quẹt với xe máy của cụ ông nên đã nóng giận, dẫn đến hành vi như trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội.

Clip sự việc

Căn cứ chứng cứ thu thập, Công an TPHCM xác định hành vi của Tuấn đã gây mất an ninh trật tự nơi công cộng nên quyết định khởi tố. Lực lượng chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm các trường hợp hành hung, gây rối tại nơi đông người, đặc biệt là trên đường phố.

Công an TPHCM cũng khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh, giải quyết va chạm giao thông theo quy định pháp luật, tránh hành vi quá khích dẫn đến vi phạm và bị xử lý hình sự.