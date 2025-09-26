Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Bên trong xưởng sản xuất nước tẩy giả quy mô lớn

Nguyễn Dũng
TPO - Khi công an ập vào, các đối tượng đang thực hiện hành vi pha chế, sáng chiết, đóng gói sản phẩm nước tẩy, nước giặt giả của một nhãn hàng nước ngoài để xuất ra thị trường. Kết quả giám định khẳng định toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không phải do công ty chính hãng sản xuất.

Clip công an bắt quả tang cơ sở sản xuất hàng giả. Nguồn CATPHCM.

Tối 26/9, Công an TPHCM thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất hàng giả quy mô lớn.

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Kinh tế công an TPHCM phối hợp công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra bãi xe Công ty CP Thương mại và Dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm (463 Dương Thị Mười, P.Trung Mỹ Tây). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy nghi giả mạo nhãn hiệu.

anh-15-nuoc-giat-ok.jpg
Nhãn hiệu làm giả tại cơ sở sản xuất. Ảnh Công an cung cấp.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp công an các địa phương mở rộng điều tra.

Kết quả, cơ quan công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất, kho bãi liên quan, thu giữ hơn 200 thùng nước rửa toilet, nước giặt, nước xả nhãn hiệu O.K, D.N, F.L, hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp nhựa, thùng carton in nhãn các thương hiệu và máy ép, dây chuyền sản xuất dùng để chiết rót dung dịch vào chai nhựa, 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

anh-14-nuoc-giat-ok.jpg
anh-18-nuoc-giat-ok.jpg
Dây chuyền sang chiết nước tẩy bị cơ quan chức năng phát hiện. Ảnh Công an cung cấp.

Cơ quan điều tra xác định Đoàn Văn Bằng (SN 1983, quê Ninh Bình, trú xã Bình Lợi) là kẻ cầm đầu. Từ tháng 3 đến 9/2025, Bằng mua hóa chất, bao bì qua mạng rồi thuê nhiều đối tượng, trong đó có Nguyễn Thị Trong (1989), Võ Văn Giảng (1986), Nguyễn Văn Trăng (1991), Nguyễn Ngọc Giàu (1987)… tham gia pha chế, đóng gói hàng giả.

Giám định cho thấy toàn bộ số hàng hóa bị thu giữ không do công ty chính hãng sản xuất. Các đối tượng đã thừa nhận hành vi.

anh-5-nuoc-giat-ok.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an.

Ngày 19/9, Công an TPHCM đã khởi tố Đoàn Văn Bằng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả và khởi tố 5 đồng phạm. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hồi đầu tháng 9, Công an TPHCM cũng vừa triệt phá đường dây sản xuất hàng loạt nước giặt, nước xả, nước tẩy toilet giả mạo nhãn hiệu O.K, D.N, F.L do Hoàng Huy Hùng (SN 1994, quê Thanh Hóa) cầm đầu tại phường Thới An.

Khám xét các kho hàng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 500 thùng thành phẩm, hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, nắp, thùng carton cùng 6 bồn chứa dung dịch và dây chuyền sang chiết. Các sản phẩm giả này được rao bán trên mạng với giá chỉ bằng một nửa hàng chính hãng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố Hùng về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, đồng thời khởi tố 4 đồng phạm với vai trò giúp sức. Toàn bộ tang vật bị xác định là hàng giả, không do công ty chính hãng sản xuất.

Nguyễn Dũng
