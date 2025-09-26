Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở TPHCM

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPO - Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trả lại cho người bị mất.

Ngày 26/9, mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông nhặt được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đường Đặng Văn Bi (phường Thủ Đức, TPHCM) và đang tìm chủ nhân.

Công an trả lại cọc tiền hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi

Qua xác minh, người này là anh Nguyễn Minh Anh (37 tuổi, ngụ phường Thủ Đức).

Theo anh Anh, khoảng 10 giờ 50 cùng ngày, anh đang làm việc tại số 77 đường Đặng Văn Bi thì một phụ nữ đi đường phát hiện có người làm rơi tiền xuống đường gần chỗ anh đang làm việc nên đã nhặt lên. Do người phụ nữ có việc nên đưa số tiền cho anh Anh đi nộp giúp

Đến 11 giờ, anh Anh đã đến Công an phường Thủ Đức nộp 43,1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hùng Sơn (65 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) đến công an trình báo việc bị rơi tiền. Ông cho biết buổi sáng vừa rút tiền ở ngân hàng, sau đó về nhà thì phát hiện bị mất.

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trao trả toàn bộ số tiền cho ông Sơn.

