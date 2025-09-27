Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vụ nghi vỡ hụi hơn 200 tỷ đồng tại TPHCM: Thống kê 2 ngày chưa xong

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chính quyền xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) cho hay, tính đến tối 26/9 đã có hơn 50 đơn trình báo với số tiền thiệt hại trên 70 tỷ đồng trong vụ vỡ hụi do bà N.T.M.D tổ chức. Tuy nhiên, theo ước tính từ nhiều nguồn, con số thực tế có thể lên tới hàng trăm tỷ đồng do nhiều người vẫn chưa đến trình báo...

Ngày 27/9, đại diện UBND xã Xuân Thới Sơn đã có trao đổi với PV Tiền Phong về vụ việc trên.

Theo đó, từ ngày 24 đến 26/9, hàng trăm người dân liên tục tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) để đòi lại tiền hụi đã góp cho bà N.T.M.D – người bị cho là chủ nhiều dây hụi.

z7053355956293-55897afc57491e8fac421de2ef6667b7.jpg
Người dân kéo đến nhà bà D.

Chị T - người góp hụi cho biết đã góp 4 tỷ đồng, mới rút ra 2,5 tỷ thì xảy ra sự cố, mất trắng 1,5 tỷ. Điều đáng nói là ngày trước khi có thông tin vỡ hụi, bà D. còn gọi điện yêu cầu chuyển thêm 400 triệu đồng.

Theo ghi nhận của PV, nhiều người khác đóng góp từ vài trăm triệu đến cả chục tỷ đồng. Các dây hụi hoạt động chủ yếu qua mạng xã hội, quảng cáo lãi suất 10% và thu hút hàng trăm thành viên, phần lớn ở các tỉnh miền Tây.

Sau khi xuất hiện tin đồn “bể hụi” từ đêm 23/9, nhiều hụi viên kéo đến nhà bà D. trong ba ngày liền nhưng không lấy lại được tiền. Theo phản ánh, bà D. né tránh, thậm chí đưa ra một tài khoản ảo để đối phó.

Nhiều người trong số trên trong ba ngày qua đã "ăn dầm nằm dề" ở nhà bà D. để van xin trả tiền nhưng bà D. không trả. Họ yêu cầu bà D. trình tài khoản, tài sản, bán ra chia đều cho mọi người một ít trước để xoay xở chứ không có đòi tiền một lúc. Tuy nhiên, theo chị T, chủ hụi không hề hợp tác, thậm chí còn đưa ra một tài khoản ảo với số dư ít ỏi và nói đó là tiền người khác chuyển nhầm.

z7053356312541-edc8e9ed1dfde9315ea2170b56b405fd-1.jpg
Nhiều người "ăn dầm nằm dề" trong mấy ngày qua mong đòi lại tiền

Trước tình hình phức tạp, lãnh đạo UBND xã Xuân Thới Sơn cho biết, chính quyền địa phương đã phải cử người túc trực, mời bị hại về xã để ghi nhận thông tin. Qua hai ngày thống kê, có hơn 50 người trình báo với số tiền hơn 70 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãnh đạo xã cũng cho hay, qua nắm bắt từ mạng xã hội, số tiền vỡ hụi có thể lên đến hàng trăm tỷ, có thể nhiều người chưa nắm được vụ việc nên chưa đến trình báo. Cơ quan chức năng dựa trên quá trình xác minh, điều tra vụ việc để xem xét yếu tố hình sự nếu có.

Nguyễn Dũng


