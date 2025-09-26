Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hàng chục người tụ tập ở nhà chủ hụi vì lo bị bùng 200 tỷ đồng

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 26/9, UBND xã Xuân Thới Sơn, TPHCM cho biết, Công an xã đang xác minh liên quan đến thông tin vỡ hụi lên đến 200 tỉ đồng trên địa bàn.

Trước đó, hàng chục người dân tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm gặp bà N.T.M.D – người được cho là chủ nhiều dây hụi. Lực lượng công an đã có mặt để giữ gìn an ninh trật tự và mời một số người về trụ sở làm việc.

z7053356312541-edc8e9ed1dfde9315ea2170b56b405fd-1.jpg
Những người góp hụi có mặt tại nhà của chủ hụi

Chị N. (29 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết đã tham gia góp 1,2 tỉ đồng từ tháng 4/2025 nhưng chưa từng rút hụi. Thời gian gần đây, bà Dung hạn chế liên lạc, viện cớ bệnh, khiến nhiều người lo lắng.

Theo chị N, các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, thành viên chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và hầu như không quen biết trực tiếp. Sau khi hay tin, nhiều hụi viên đã kéo đến nhà bà D để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền, có người góp tới hơn 10 tỉ đồng và hiện đứng trước nguy cơ mất trắng.

Các hụi viên cho hay, các dây hụi được lập nhóm trên mạng xã hội, quảng cáo lãi suất 10%, thu hút khoảng 100 người tham gia, số tiền ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

z7053662669293-0dd167e0ca75fa847b0646c8d180f35d-1.jpg
N.T.M.D quảng cáo hụi trên mạng xã hội

UBND xã Xuân Thới Sơn khẳng định bà Dung chưa bỏ trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên. Công an xã đã lập hồ sơ ban đầu, tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#vụ vỡ hụi #TPHCM #hụi 200 tỷ #bà Dung #đòi nợ hụi #hội nhóm mạng xã hội #cảnh sát

Xem thêm

Cùng chuyên mục