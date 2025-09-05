Vỡ hụi hơn 1,6 tỷ đồng, chủ hụi lĩnh 9 năm tù

TPO - Trong thời gian làm chủ hụi, Châu Thị Tròn đã sử dụng tiền đóng của hụi viên cho mục đích cá nhân, dẫn đến mất cân đối, phải mạo danh hụi viên hốt hụi chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngày 5/9, TAND tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án với bị cáo Châu Thị Tròn (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Thanh, tỉnh Cà Mau) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Châu Thị Tròn tại phiên toà sơ thẩm. Ảnh: T.H.

Theo cáo trạng, Châu Thị Tròn bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2015, mở nhiều dây hụi có lãi rồi kêu gọi nhiều người tham gia, với hụi tháng và hụi mùa (theo 3 vụ thu hoạch lúa).

Trong thời gian làm chủ hụi, Tròn sử dụng tiền đóng của hụi viên cho mục đích cá nhân dẫn đến mất cân đối, mất khả năng thanh toán cho hụi viên, tháng 5/2021, Tròn tuyên bố vỡ hụi.

Quá trình điều tra xác định, Tròn đã lấy tên khống tham gia chơi hụi để hốt hụi, mạo danh hụi viên hốt hụi chiếm đoạt tiền của hụi viên, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Châu Thị Tròn 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bồi thường tiền chiếm đoạt cho các bị hại.